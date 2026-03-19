Tome nota: Grupos de Santa Fe, Medellín, Junior y Tolima en la Copa Libertadores 2026

La emoción del fútbol continental tuvo un nuevo capítulo este jueves 19 de marzo con la realización del sorteo de la Copa Libertadores, evento organizado por la Conmebol que definió el camino de los equipos participantes en la edición 2026. En esta ocasión, cuatro clubes colombianos conocieron su destino en la fase de grupos, alimentando la ilusión de destacar en el torneo más prestigioso de Sudamérica a nivel de clubes.

Los representantes del país serán Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Independiente Medellín, escuadras que afrontarán el reto de competir ante rivales de alto nivel en busca de avanzar a las fases definitivas. Cada uno llega con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: dejar en alto el nombre del fútbol colombiano.

Así quedaron los grupos de los equipos colombianos

Tras el sorteo, los clubes nacionales quedaron ubicados en los siguientes grupos:

Grupo E (Santa Fe)

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

Grupo F (Junior de Barranquilla)

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior de Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo B (Deportes Tolima)

Nacional

Universitario

Coquimbo

Deportes Tolima

Grupo A (Independiente Medellín)

Flamengo

Estudiantes de la Plata

Cusco

Independiente Medellín

Cada zona presenta desafíos particulares, con desplazamientos exigentes y enfrentamientos ante equipos con experiencia internacional. La clave estará en la regularidad y en la capacidad de sumar puntos tanto en condición de local como de visitante, un aspecto determinante en este formato de competencia.

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Expectativa y reto internacional para los clubes colombianos

La participación en la Copa Libertadores representa mucho más que una competencia deportiva. Para estos equipos, es la oportunidad de medir su nivel frente a los mejores del continente y consolidar procesos que vienen en crecimiento. En el caso de Santa Fe, su historia internacional lo respalda; Junior buscará hacer valer su jerarquía; Tolima intentará reafirmar su competitividad; y Medellín quiere dar un golpe de autoridad.

El desafío no será sencillo. La Libertadores exige concentración, jerarquía y capacidad de adaptación a distintos contextos de juego. Sin embargo, la ilusión está intacta entre los aficionados, que esperan ver a sus equipos avanzar a instancias definitivas y competir de tú a tú contra las potencias sudamericanas.

Con el panorama definido, comienza la cuenta regresiva para el inicio del torneo. Los clubes colombianos ya conocen su hoja de ruta y ahora deberán enfocarse en preparar cada detalle para afrontar un certamen que, año tras año, pone a prueba el carácter y la ambición de los mejores equipos del continente.