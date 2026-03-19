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Debía una condena por robar y lo sorprendieron dormido en un hotel de Bogotá

Hace pocos meses lo condenaron por un hurto ocurrido en marzo de 2025.

Ladrón condenado fue capturado en Bogotá.
Ladrón condenado fue capturado en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 19 de 2026
08:13 p. m.
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Las autoridades en Bogotá encontraron la guarida en la que se estaba escondiendo un ladrón condenado por hurto.

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Resulta que en marzo de 2025, el hombre de 25 años amenazó a una persona con un revólver en la NQS (carrera 30) con calle 67, localidad de Barrios Unidos. Le terminó robando el celular, la cadena y otros objetos de valor.

Robó a una persona con una pistola

El ladrón originario del extranjero estaba en Colombia desde hace cinco años (2021), tiempo en el cual cometió varios delitos.

Un punto clave es que el 26 de noviembre de 2025, la justicia lo condenó a 36 meses de prisión (tres años) por el hurto mencionado anteriormente.

Sin embargo, fue dejado en libertad. Su historial delictivo acabó hace pocas horas cuando lo ubicaron en un hotel de la localidad de Santa Fe, centro de la ciudad. Lo sorprendieron mientras dormía.

Lo atraparon mientras dormía

Tras la captura, lo llevaron a Migración Colombia para verificar su estado. Se espera que en pocas horas se cumpla con la sentencia condenatoria.

Los números de la Secretaría de Seguridad apuntan que durante 2025, se presentaron 122.935 hurtos a personas. Las cinco localidades que más casos registraron fueron Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo.

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El uso de armas se distribuyó de la siguiente manera: blancas o cortopunzantes (20.910), de fuego (9.964) y objetos contundentes (1.648).

Ahora bien, en lo corrido de enero de 2026, las cifras apuntan que se dieron 12.139 hurtos a personas, un aumento con respecto al mismo mes del año pasado. Engativá, Suba, Kennedy, Chapinero, Teusaquillo y Fontibón tuvieron las cifras más altas.

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