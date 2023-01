"Me golpeaban todo el rato": Lewis Hamilton reveló que sufrió acoso y racismo

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, reveló este lunes que sufrió insultos y humillaciones racistas en el colegio durante su infancia, calificando este periodo del "más traumático" de su vida.

En el podcast On Purpose, emitido este lunes, el piloto de 38 años, que creció en una pequeña ciudad cercana a Londres, explica: "Para mí la escuela fue la parte más traumática y difícil de mi vida".

"Comencé a ser acosado con seis años. En mi escuela era uno de los únicos tres niños de color y chicos más grandes y fuertes me acosaban a menudo", añade.

"Golpes todo el rato, cosas que tiraban sobre mí, como plátanos, y gente que utilizaba la palabra N (negro) con toda tranquilidad, gente que me trataba de medio mono... No sabía dónde estaba mi sitio, para mí fue muy difícil", desvela.

"No tenía ganas de volver a casa y explicar a mis padres que estos niños me trataban de negro o que había sido acosado y golpeado en el colegio. No quería que mi padre pensara que no era fuerte", dice.

Considerado como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Hamilton sigue siendo el único piloto negro en la parrilla. Ha creado la fundación Mission 44 y la organización Ignite para ayudar a los jóvenes de medios desfavorecidos y promover que puedan convertirse en pilotos, asociado con Mercedes.

La FIA prohíbe las "declaraciones políticas" sin su acuerdo

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció que prohibirá en nombre del principio de neutralidad las "declaraciones" y "comentarios" políticos, en especial por parte de pilotos, en una revisión de su Código Deportivo Internacional (CSI).

Según el artículo 12.2 del CSI que habla sobre las "infracciones a los reglamentos", la institución considera ahora como una infracción "la formulación general y la muestra de declaraciones o de comentarios políticos, religiosos y personales, en especial en violación del principio de neutralidad impulsado por la FIA", que reglamenta en especial los campeonatos mundiales de Fórmula 1, rallies (WRC) y resistencia (WEC).

Este nuevo punto, aparecido en una actualización publicada el lunes en la web de la FIA y del cual varios medios se hicieron eco el martes, indica también que posicionarse a partir de enero de 2023 necesitará "la aprobación previa por escrito de la FIA para las competiciones internacionales o de la ASN (Autoridad Deportiva Nacional) competente para las competiciones nacionales que dependan de su jurisdicción"

