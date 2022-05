Análisis: Millos, Nacional y Junior, un grupo más allá del “de la muerte”

La Dimayor realizó el sorteo de los cuadrangulares de la Liga colombiano dejando un Grupo A espectacular, en el que tres de los equipos más poderosos del torneo y candidatos al título estarán librando unas épicas batallas por llegar a la final y bordarse la estrella.

En el grupo que va más allá “de la muerte” quedaron sembrados nada más ni nada menos que Millonarios, el mejor del todos contra todos, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Completando este cuadrangular está Bucaramanga.

Millonarios, el puntero sin dudas

Sin lugar a duda, el proyecto de Alberto Gamero es el más serio para llevarse el campeonato. Su máxima figura es Daniel Ruíz, un zurdo que se hizo con la magia y el mediocampo del equipo para mandar la parada de su club.

Es un equipo que consiguió el fichaje del arquero Álvaro Montero y con él se comenzó a tener mayor consistencia el arco. Además, su zona defensiva está muy bien liderada por Juan Pablo Vargas y saben lo que se tiene que hacer a la hora de marcar a sus rivales.

En el medio campo siempre hay dinámica y ruptura de juego. Stiven Vega es el patrón del medio, el que destruye, el que se multiplica, el que aparece en todos los cierres, mientras que la experiencia de Mackalister Silva es el capitán y líder.

Nacional, un equipo rico en nombres

Aunque no es el Nacional demoledor de torneos atrás, sí es un equipo poderoso, con nombre y de mucha experiencia. Su nómina cuenta con jugadores de gran recorrido y su técnico, Hernán Darío Herrera, ha sabido sacarles provecho.

Quizá su zona más peligrosa sea la ofensiva. Nombres como los de Yeison Guzmán, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón, Gio Moreno y Jéfferson Duque pueden lastimar a cualquier rival que quier rival.

La practicidad de su juego, los balones filtrados, la elaboración de juego en espacio reducido, la fantasía de sus jugadores y los remates de media distancia se convierten en un arma muy poderosa para soñar con el título.

Junior, el PSG colombiano

Aunque parece que aún no ha mostrado su máximo nivel, el equipo dirigido por Juan Cruz Real ha venido teniendo un ascenso importante. Es un equipo que se arma para ganar todos los torneos que juegue y su nómina así lo dicta.

Si embargo, los errores puntuales en la zona defensiva siguen siendo un dolor de cabeza para el equipo barranquillero, que deberá corregir en ese aspecto para poder salir a comerse vivo a todos sus rivales.

Dentro del esquema de Cruz Real, los jugadores que mejor rendimiento han tenido en los partidos más recientes han sido Miguel Ángel Borja, Luis ‘Cariaco’ González y Yesus Cabrera, este último un pilar del argentino desde que lo dirigió en el América.

Bucaramanga, el invitado a la fiesta

Llega con mucha ilusión a un cuadrangular en el que parece no tiene mucha oportunidad. Sin embargo, primero hay que jugar para saber si se puede o no estar en la pelea. Para Bucaramanga no hay derrota que duela, pero sí victoria que valga y valdrá mucho.

Sus pilares son Dayro Moreno y Shérman Cárdenas, dos generales de cuatro soles que le han dado todo al fútbol colombiano y con su experiencia quieren poner a ilusionarse a toda la hinchada del Bucaramanga.