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Nacional y Junior ya tendrían fechas para disputar la final: ¿Cuándo?

Estas serían las fechas de la final del fútbol colombiano entre Nacional y Junior.

fechas final nacional vs junior
Foto: Nacional y Junior

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
07:47 a. m.
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Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputarán la gran final de la Liga BetPlay I-2026 tras eliminar a Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, respectivamente.

Aunque la Dimayor todavía no oficializa el calendario, ya empezaron a conocerse las posibles fechas para los partidos que definirán al nuevo campeón del fútbol colombiano.

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La expectativa entre hinchas de ambos equipos creció luego de las versiones entregadas por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien adelantó cuándo se jugarían los compromisos de ida y vuelta.

¿Qué fechas tendría la final entre Nacional y Junior?

Según lo revelado por Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores, la final de la Liga BetPlay se disputaría entre el martes 2 de junio y el lunes 8 de junio.

De esta manera, el partido de ida se jugaría en Barranquilla, mientras que la vuelta sería en Medellín.

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De mantenerse esa programación, el estadio Romelio Martínez recibiría el primer duelo de la serie el martes 2 de junio, mientras que el campeón se definiría el lunes 8 de junio en el Atanasio Girardot.

¿Cómo llegan Nacional y Junior a la final?

Atlético Nacional llega después de una semifinal sólida frente a Deportes Tolima. El equipo verdolaga ganó tanto en Ibagué como en Medellín y dejó buenas sensaciones futbolísticas, especialmente por el nivel mostrado en ataque.

Junior, por su parte, tuvo una clasificación mucho más sufrida. El equipo barranquillero eliminó a Santa Fe desde el punto penal tras una serie muy cerrada que terminó definiéndose por el fallo de Hugo Rodallega y el cobro definitivo de Teófilo Gutiérrez.

La final enfrentará a dos de las nóminas más fuertes del campeonato y también a dos equipos con historia reciente en instancias definitivas del fútbol colombiano.

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Mientras la Dimayor oficializa las fechas, la expectativa ya empezó a crecer entre las hinchadas de Nacional y Junior, que volverán a verse en una serie por el título del fútbol colombiano.

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