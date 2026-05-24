Nacional y Junior ya tendrían fechas para disputar la final: ¿Cuándo?

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputarán la gran final de la Liga BetPlay I-2026 tras eliminar a Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, respectivamente.

Aunque la Dimayor todavía no oficializa el calendario, ya empezaron a conocerse las posibles fechas para los partidos que definirán al nuevo campeón del fútbol colombiano.

La expectativa entre hinchas de ambos equipos creció luego de las versiones entregadas por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien adelantó cuándo se jugarían los compromisos de ida y vuelta.

¿Qué fechas tendría la final entre Nacional y Junior?

Según lo revelado por Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores, la final de la Liga BetPlay se disputaría entre el martes 2 de junio y el lunes 8 de junio.

De esta manera, el partido de ida se jugaría en Barranquilla, mientras que la vuelta sería en Medellín.

De mantenerse esa programación, el estadio Romelio Martínez recibiría el primer duelo de la serie el martes 2 de junio, mientras que el campeón se definiría el lunes 8 de junio en el Atanasio Girardot.

¿Cómo llegan Nacional y Junior a la final?

Atlético Nacional llega después de una semifinal sólida frente a Deportes Tolima. El equipo verdolaga ganó tanto en Ibagué como en Medellín y dejó buenas sensaciones futbolísticas, especialmente por el nivel mostrado en ataque.

Junior, por su parte, tuvo una clasificación mucho más sufrida. El equipo barranquillero eliminó a Santa Fe desde el punto penal tras una serie muy cerrada que terminó definiéndose por el fallo de Hugo Rodallega y el cobro definitivo de Teófilo Gutiérrez.

La final enfrentará a dos de las nóminas más fuertes del campeonato y también a dos equipos con historia reciente en instancias definitivas del fútbol colombiano.

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Mientras la Dimayor oficializa las fechas, la expectativa ya empezó a crecer entre las hinchadas de Nacional y Junior, que volverán a verse en una serie por el título del fútbol colombiano.