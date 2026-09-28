Así estaría la tabla del descenso para 2027: Deportivo Cali ahuyentó el fantasma de la B

Los hinchas del Deportivo Cali respiran aliviados tras varios años de preocupación por el descenso. El equipo coqueteó con la zona roja de la tabla del promedio durante varias temporadas, pero ese riesgo habría llegado a su final.

Desde 2022, cuando el Cali tuvo uno de sus peores años en la historia con 34 puntos en 40 partidos, comenzaron a mirar de reojo la posibilidad de perder la categoría. Para 2024, cuando se borró el promedio de 2021, año de la décima estrella, inició la preocupación real.

En los clásicos contra América de Cali dejaron de aparecer los fantasmas de la B en las tribunas y tras la combinación de algunos resultados, llegaron a ocupar la zona de descenso de manera parcial. Todo mientras los hinchas veían que era una posibilidad real.

A comienzos de 2026, el equipo 'verdiblanco' seguía ocupando uno de los últimos lugares, por encima apenas de Boyacá Chicó y los recién ascendidos Cúcuta y Jaguares, por lo que necesitaban sí o sí hacer una buena temporada para acabar con el sufrimiento.

En este momento, Cali tiene 48 puntos en 30 partidos. Tienen 8 juegos por delante y tendría que ocurrir una catástrofe para que terminen siendo superados por Cúcuta, Jaguares, Alianza, Internacional de Bogotá, Llaneros y Pereira. Matemáticamente no están salvados, pero tendrían que perder todo y que sus rivales directos alcancen rachas simultáneas, algo que parece imposible.

El alivio de los hinchas del Cali: el descenso de 2027

El periodista José Orlando Ascencio compartió la tabla virtual del descenso para 2027 con los resultados a la fecha. Allí se evidencia que el Deportivo Cali logró ahuyentar el fantasma de la B, pues se estarían ubicando en la décima casilla.

Esto debido a que se borraría el promedio acumulado del año 2024, donde hicieron 38 puntos en 38 partidos. Con los resultados de 2025 y 2026 pueden respirar aliviados, viendo que quedarían a casi 30 puntos de los equipos en zona roja.

Habrá que ver cuántos puntos logra hacer el equipo de Rafael Dudamel en lo que queda de temporada y poder decir con firmeza que el Deportivo Cali se salvó de uno de los temores más grandes en el fútbol.