Resultado Super Astro Luna hoy, 28 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

No todas las miradas tendrán que llegar necesariamente hasta la primera cifra.

Cuando aparezca el resultado del Super Astro Luna de este lunes, algunos jugadores comenzarán la comparación desde el extremo opuesto del número. Primero observarán las cuatro posiciones, después concentrarán la atención en las tres últimas y, finalmente, habrá quienes solo necesiten comprobar cómo terminó la combinación.

La razón está en el plan de premios del juego: una misma apuesta contempla posibilidades de acierto con cuatro cifras, tres últimas cifras y dos últimas cifras, cumpliendo las condiciones correspondientes.

Así, un resultado formado por cuatro números puede terminar generando coincidencias diferentes. ¿Será que usted estará entre los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 28 de septiembre de 2026

Este 28 de septiembre de 2026, a las 10:50 de la noche, las balotas se movieron a la par y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

La mecánica oficial establece que las cifras deben coincidir en estricto orden. Sin embargo, no existe únicamente la posibilidad relacionada con las cuatro posiciones: el plan también contempla premios por las tres últimas y las dos últimas cifras, siempre acompañadas por el signo bajo las reglas aplicables.

Esa característica cambia la manera de revisar el tiquete.

Las últimas cifras también pueden cambiar el resultado de una apuesta en el Super Astro Luna

Pensemos en una combinación hipotética: 5836.

Quien haya jugado exactamente esas cuatro cifras y cumpla la condición relacionada con el signo deberá revisar la categoría correspondiente a las cuatro posiciones. Sin embargo, el análisis no necesariamente termina cuando la primera cifra es diferente.

Y es que también entran en juego las terminaciones. Para las tres últimas cifras, la referencia sería 836. Para las dos últimas, 36. En ambos casos, deben conservar el mismo orden en el que aparecieron en el resultado.

Por eso, una apuesta que aparentemente perdió desde la primera posición todavía merece una revisión completa antes de ser descartada.

El sitio oficial del Super Astro explica que existen esas tres oportunidades dentro de su plan de premios y que el signo también forma parte de las condiciones para ganar.