¡Golazo cafetero! Ana María Guzmán puso el primero para poner a Colombia a soñar con la Liga de Naciones

Este martes, la Selección Colombia Femenina afronta un día histórico en la última jornada de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. Tras derrotar a Uruguay por 1-0 el pasado viernes con gol de Gisela Robledo, el conjunto nacional no sólo aseguró de forma matemática su clasificación directa a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027, sino que además asume el liderato en solitario de la competencia continental.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia saltan a la cancha esta tarde con el objetivo primordial de coronar su campaña con el trofeo continental. Colombia depende de sí misma para gritar campeón: un triunfo ante el seleccionado paraguayo les otorgará la copa sin importar lo que suceda en el partido de Argentina, su más inmediato perseguidor.

Bajo este contexto, la tricolor se encontró en el inicio del partido con un gol en contra por parte de Paraguay. Tras una falta en el área, la delantera guaraní cambió el cobro por gol y así poner el 1-0 parcial.

No obstante, Colombia despertó rápidamente en el partido e igualó el partido por medio de Ana María Guzmán. La defensora capitalizó un rebote en el borde del área que dejó quieta a la portera local.