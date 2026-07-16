La vida de Dani Alves ha dado un vuelco absoluto que nadie vio venir. El que alguna vez fue el futbolista más laureado de la historia de este deporte, acapara los titulares de la prensa mundial por un motivo completamente alejado de los terrenos de juego. Tras protagonizar uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, el brasileño ha reaparecido públicamente en un rol inesperado que ha encendido las redes sociales: predicador de la fe cristiana.

Tras quedar libre de los muros de la prisión, Alves decidió dejar atrás los lujos y las canchas de fútbol para volcarse de lleno al protestantismo evangélico.

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Hoy en día, ha dejado de ser un simple miembro de iglesia para convertirse en orador de eventos de fe masivos en Europa, tales como 'The Change Madrid'.

Dani Alves reapareció con controversial frase en su faceta como pastor: esto fue lo que dijo

En las últimas horas, un fragmento de una de sus conferencias espirituales se ha vuelto sumamente viral en plataformas digitales. Con micrófono en mano, vistiendo un sobrio traje gris y visiblemente conmovido, el exdefensor lanzó una confesión que ha desatado una intensa oleada de debates y críticas en las redes sociales.

Alves comparó directamente su época dorada como estrella mundial del fútbol con los catorce meses que pasó bajo encierro en Brians 2, dejando una frase para el recuerdo:

"Yo ganaba millones de euros gracias a Dios y al fútbol, pero en la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones. Antes jugaba fútbol y luego estaba en la prisión limpiando la casa. Pero tenía a mi Padre (Dios) conmigo. Entonces yo decía: ¿Qué valen millones de euros sin el Padre?".

Para muchos de sus seguidores, el brasileño ha encontrado una genuina transformación interior y un refugio espiritual tras tocar fondo.

Sin embargo, para sus detractores, este tipo de declaraciones son una provocación y una estrategia de lavado de imagen que busca minimizar la gravedad del escándalo que sepultó su carrera deportiva.