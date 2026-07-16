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Lionel Messi le lanzó un dardo a Inglaterra tras la semifinal del Mundial 2026: esto dijo

El '10' habló en la zona mixta del Estadio Atlanta. ¿Cuál fue una de sus declaraciones más llamativas?

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
07:15 a. m.
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Argentina tiene la posibilidad de ser bicampeón del mundo debido a que derrotó a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Los ingleses comenzaron ganando con un gol de Anthony Gordon al minuto 55, pero la 'albiceleste' se adueñó del balón en el resto del segundo tiempo y remontó con anotaciones de Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2').

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En la zona mixta del Estadio Atlanta, Lionel Messi reconoció su emoción por el objetivo alcanzado y volvió a exaltar al grupo de jugadores dirigidos por Lionel Scaloni.

Además, aseguró que desde la previa tenían claro que futbolísticamente eran mejor que Inglaterra. ¿Cómo fue exactamente su declaración?

Este fue el dardo que Lionel Messi le lanzó a Inglaterra tras el partido de la semifinal del Mundial 2026

En un diálogo con TyC Sports, Lionel Messi planteó que Argentina tenía más argumentos futbolísticos que Inglaterra, pero que el partido también involucraba otros condimentos adicionales.

"Nosotros los argentinos somos así: siempre queremos más, siempre pedimos más y creo que si hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiera salido a decir alguna boludez, pero no le dimos la chance. Tuvimos la suerte de ganar y de pasar, con lo que significaba este partido", señaló el '10'.

"Nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos, pero se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y hay cosas de la historia. Esto no deja de ser especial por todo lo que significa y había que ganarlo", añadió Lionel Messi.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

En el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Argentina y España se enfrentarán el domingo 19 de julio de 2026.

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La gran final iniciará a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitida en la señal principal, la App y las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.

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