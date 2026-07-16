VIDEO: se reveló TODO lo que se dijeron Messi y Bellingham en la discusión que tuvieron en la semifinal
Messi y Bellingham se enfrentaron en el primer tiempo por una falta pedida al árbitro. Entérese de lo que ocurrió.
Noticias RCN
06:49 a. m.
Argentina e Inglaterra se encontraron frente a frente en la tarde del miércoles 15 de julio para definir quién enfrentaría a España en la final del Mundial 2026.
El partido fue disputado desde los himnos y, tras un desacuerdo que generó una decisión del árbitro, Lionel Messi y Jude Bellingham tuvieron un 'encontronazo' cara a cara en el primer tiempo.
Además, después de que finalizó el partido y la 'albiceleste' ganó 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se reveló cuál fue la conversación exacta entre el astro argentino y la estrella del Real Madrid.
Esto fue todo lo que se dijeron Lionel Messi y Jude Bellingham en la semifinal del Mundial 2026
Una grabación en la que se alcanzaron a leer los labios de los dos futbolistas permitió descubrir que mantuvieron el siguiente diálogo:
- Lionel Messi: ¿La mía no es falta?
- Jude Bellingham: ¿Esa jugada? No, muy mal.
- LM: Es la primera a favor nuestra. ¿Qué miras vos?
- JB: ¿Tú qué falta ves? No es falta, no es falta. Lo golpea en la cabeza.
- LM: ¿Qué miras vos? Ah, bien, bien.
Además, una vez finalizó la discusión con Bellingham, Lionel Messi se acercó al árbitro y le reclamó la falta.
El video en el que se puede apreciar todo lo ocurrido es el siguiente:
Los números de Lionel Messi y Jude Bellingham en el Mundial 2026
Tanto Lionel Messi como Jude Bellingham consiguieron ser unos de los jugadores más destacados de la Copa del Mundo disputada en Canadá, Estados Unidos y México.
Hasta el momento, 'Lio' ha anotado ocho goles y realizado cuatro asistencias.
Mientras tanto, Jude Bellingham, que aún tendrá que jugar el partido por el tercer y el cuarto puesto vs. Francia, ha celebrado seis goles y concedido una asistencia.