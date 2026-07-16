VIDEO: se reveló TODO lo que se dijeron Messi y Bellingham en la discusión que tuvieron en la semifinal

Argentina e Inglaterra se encontraron frente a frente en la tarde del miércoles 15 de julio para definir quién enfrentaría a España en la final del Mundial 2026.

El partido fue disputado desde los himnos y, tras un desacuerdo que generó una decisión del árbitro, Lionel Messi y Jude Bellingham tuvieron un 'encontronazo' cara a cara en el primer tiempo.

Además, después de que finalizó el partido y la 'albiceleste' ganó 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se reveló cuál fue la conversación exacta entre el astro argentino y la estrella del Real Madrid.

Esto fue todo lo que se dijeron Lionel Messi y Jude Bellingham en la semifinal del Mundial 2026

Una grabación en la que se alcanzaron a leer los labios de los dos futbolistas permitió descubrir que mantuvieron el siguiente diálogo:

Lionel Messi: ¿La mía no es falta?

¿La mía no es falta? Jude Bellingham: ¿Esa jugada? No, muy mal.

¿Esa jugada? No, muy mal. LM: Es la primera a favor nuestra. ¿Qué miras vos?

Es la primera a favor nuestra. ¿Qué miras vos? JB: ¿Tú qué falta ves? No es falta, no es falta. Lo golpea en la cabeza.

¿Tú qué falta ves? No es falta, no es falta. Lo golpea en la cabeza. LM: ¿Qué miras vos? Ah, bien, bien.

Además, una vez finalizó la discusión con Bellingham, Lionel Messi se acercó al árbitro y le reclamó la falta.

El video en el que se puede apreciar todo lo ocurrido es el siguiente:

Los números de Lionel Messi y Jude Bellingham en el Mundial 2026

Tanto Lionel Messi como Jude Bellingham consiguieron ser unos de los jugadores más destacados de la Copa del Mundo disputada en Canadá, Estados Unidos y México.

Hasta el momento, 'Lio' ha anotado ocho goles y realizado cuatro asistencias.

Mientras tanto, Jude Bellingham, que aún tendrá que jugar el partido por el tercer y el cuarto puesto vs. Francia, ha celebrado seis goles y concedido una asistencia.