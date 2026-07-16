CANAL RCN
Internacional

Murió venezolano de 45 años bajo custodia de ICE en Georgia

Según la organización Detention Watch Network (DWN), cuando Jesús Manuel Arenas fue detenido no le permitieron llevar sus medicamentos.

Foto: AFP

Valeria Quiroga

julio 16 de 2026
06:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jesús Manuel Arenas Silva, ciudadano venezolano de 45 años, falleció en la mañana de este lunes mientras el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo trasladaba entre dos centros de detención en el estado de Georgia.

Pese al asesinato de colombiano en los operativos de control del ICE, Trump insiste que deben continuar
RELACIONADO

Pese al asesinato de colombiano en los operativos de control del ICE, Trump insiste que deben continuar

Según información de la agencia federal, Arenas Silva habría fallecido a causa de un paro cardíaco. El ICE informó a través de un comunicado que el hombre fue arrestado el jueves 9 de julio y trasladado en un autobús desde el Centro de Detención del Condado de Irwin, ubicado en Ocilla, hacia el Centro de Procesamiento D. Ray James, en Folksto.

Jesús Manuel habría fallecido por falta de medicamentos

La organización de derechos humanos estadounidense Detention Watch Network (DWN) expresó a través de un comunicado que “su aprehensión en su casa fue traumática para él y su familia. Jesús requería medicamentos para una condición médica que padecía”.

¿Qué pasó con el mexicano que murió tras recibir disparos de un agente de ICE? Esto dicen los testigos
RELACIONADO

¿Qué pasó con el mexicano que murió tras recibir disparos de un agente de ICE? Esto dicen los testigos

Allí aseguran que el ICE no le habría proporcionado la medicación necesaria desde el día de su detención, tal y como lo contó Jesús Manuel a su hermana en una llamada telefónica días antes.

A través del comunicado de la organización, la hermana de Jesús Manuel Arenas lo recuerda como “un hijo y hermano amoroso, un hombre trabajador y solidario que vino a este país en busca de mejores oportunidades”.

En 2026, 22 personas han muerto bajo custodia de ICE

Bajo este panorama de personas que han fallecido bajo custodia de ICE en Estados Unidos, organizaciones han solicitado al Congreso que eliminen el financiamiento de ICE en los próximos proyectos de ley de asignaciones y cerrar definitivamente los centros de detención en el país.

Muertes bajo custodia de ICE alcanzan su tasa más alta, según informe de Human Rights Watch
RELACIONADO

Muertes bajo custodia de ICE alcanzan su tasa más alta, según informe de Human Rights Watch

El fallecimiento de Jesús Manuel se suma a la reciente muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que perdió su vida en un tiroteo en el que participaron agentes de ICE en el estado de Maine, Estados Unidos. Joan Sebastián era padre de una niña de 3 años, contaba con un permiso de trabajo válido y un número de Seguro Social.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

¿EE. UU. contempla sacar a Petro de la lista Clinton y otorgarle la visa? Alto funcionario respondió

El Salvador

Amnistía Internacional denuncia crímenes de lesa humanidad en El Salvador

Abelardo de la Espriella

El ofrecimiento del gobierno de la Espriella a EE. UU. para la transición de Venezuela

Otras Noticias

Redes sociales

Dani Alves reapareció con controversial frase en su faceta como pastor: esto fue lo que dijo

El exfutbolista lanzó polémica frase que puso a sus seguidores a debatir.

Lionel Messi

VIDEO: se reveló TODO lo que se dijeron Messi y Bellingham en la discusión que tuvieron en la semifinal

Messi y Bellingham se enfrentaron en el primer tiempo por una falta pedida al árbitro. Entérese de lo que ocurrió.

Resultados lotería

Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 15 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

Animales

Detectan zorros perrunos al norte de Bogotá: ¿qué hacer en caso de ver a estos animales?

Alimentos

Ingredientes colombianos: ¿por qué están tomando la delantera en el mundo de la gastronomía?