Murió venezolano de 45 años bajo custodia de ICE en Georgia

Jesús Manuel Arenas Silva, ciudadano venezolano de 45 años, falleció en la mañana de este lunes mientras el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo trasladaba entre dos centros de detención en el estado de Georgia.

Según información de la agencia federal, Arenas Silva habría fallecido a causa de un paro cardíaco. El ICE informó a través de un comunicado que el hombre fue arrestado el jueves 9 de julio y trasladado en un autobús desde el Centro de Detención del Condado de Irwin, ubicado en Ocilla, hacia el Centro de Procesamiento D. Ray James, en Folksto.

Jesús Manuel habría fallecido por falta de medicamentos

La organización de derechos humanos estadounidense Detention Watch Network (DWN) expresó a través de un comunicado que “su aprehensión en su casa fue traumática para él y su familia. Jesús requería medicamentos para una condición médica que padecía”.

Allí aseguran que el ICE no le habría proporcionado la medicación necesaria desde el día de su detención, tal y como lo contó Jesús Manuel a su hermana en una llamada telefónica días antes.

A través del comunicado de la organización, la hermana de Jesús Manuel Arenas lo recuerda como “un hijo y hermano amoroso, un hombre trabajador y solidario que vino a este país en busca de mejores oportunidades”.

En 2026, 22 personas han muerto bajo custodia de ICE

Bajo este panorama de personas que han fallecido bajo custodia de ICE en Estados Unidos, organizaciones han solicitado al Congreso que eliminen el financiamiento de ICE en los próximos proyectos de ley de asignaciones y cerrar definitivamente los centros de detención en el país.

El fallecimiento de Jesús Manuel se suma a la reciente muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que perdió su vida en un tiroteo en el que participaron agentes de ICE en el estado de Maine, Estados Unidos. Joan Sebastián era padre de una niña de 3 años, contaba con un permiso de trabajo válido y un número de Seguro Social.