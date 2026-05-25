"Mucha tristeza": Rafael Santos Borré rompió el silencio tras no ser convocado al Mundial 2026

En la mañana de este lunes 25 de mayo, Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia, reveló la lista de los 26 jugadores convocados al Mundial 2026 en una rueda de prensa.

Antes de anunciar los nombres, el estratega argentino les agradeció a todos los profesionales que hicieron parte del proceso y les pidió a los colombianos estar unidos para apoyar a la 'tricolor' en el camino mundialista.

Los delanteros convocados por Néstor Lorenzo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá fueron Jhon Córdoba, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez, Carlos Gómez y Luis Díaz.

Es decir que, a pesar de estar en la lista de los 55 preseleccionados, Rafael Santos Borré no hará parte de la delegación mundialista de la Selección Colombia.

Por lo tanto, luego de que se anunció la decisión, el delantero ex River Plate y Deportivo Cali rompió el silencio en sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Este fue el mensaje de Rafael Santos Borré tras no ser convocado por la Selección Colombia al Mundial 2026

Rafael Santos, en una historia de Instagram, reconoció su tristeza por no ir al Mundial, pero también dejó claro que será parte de los hinchas que apoyarán a la 'tricolor' de principio a fin.

"Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí", comenzó escribiendo el delantero.

"Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra Selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes", concluyó.

Néstor Lorenzo explicó por qué no convocó a Rafael Santos Borré a la Selección Colombia para el Mundial 2026

En la rueda de prensa, a Néstor Lorenzo le consultaron por la ausencia de Rafael Santos Borré y explicó que, aunque el delantero siempre fue muy profesional, tuvo que tomar la decisión basándose en el presente.

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"Es una posición en la que me interesa mucho la actualidad. Creo que la actualidad del 'Cucho' en este momento es mejor que la de Rafa", enfatizó.

"Rafa siempre nos dio un montón, se entregó por la Selección y fue parte de todo el proceso. Fue muy duro tener que llamarlo y comunicárselo", concluyó.