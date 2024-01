Messi no asistirá a la gala The Best: ¿se queda sin premio?

Este lunes 15 de enero se llevará a cabo la gala de los premios The Best y la prensa argentina confirmó en las últimas horas que Lionel Messi no viajó a Londres para hacer acto de presencia en unos premios a los que está nominado y en los que estarán varios de sus colegas.

El argentino está nominado como candidato para el galardón a mejor futbolista del mundo, junto al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé. Sin embargo, su inasistencia significaría que no ganaría el premio y por esta razón no viajó a Londres para acompañar a sus colegas.

Favoritos para el The Best

Erling Haaland, ganador de cinco trofeos con el Manchester City en 2023, parece bien posicionado para ganar el premio The Best, de la FIFA, al mejor futbolista del año, al que optan también en categoría masculina Leo Messi y Kylian Mbappé.

El premio The Best, si se confirma el triunfo del noruego en la categoría masculina, podría marcar el inicio de una época de dominio de Haaland, de 23 años, y del francés Mbappé, de 25, como la que dominaron hasta hace poco Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El argentino, a sus 36 años, ganó el último Balón de Oro, para el que contaba el Mundial de Catar-2022, pero ese torneo ya no entra en los méritos de este The Best de la FIFA, que sí lo incluyó en su edición precedente, ganada por Messi debido a esa tercera estrella de la albiceleste.

Messi abandonó las mejores ligas del mundo tras su polémica salida del París Saint Germain y actualmente disfruta de su vida en el Inter de Miami, alejado de todo lo mediático que puede llegar a ser el fútbol de primer nivel.

Vale recordar que en este premio votan los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, además de periodistas especializados y aficionados.