“Colombia está a la altura de las mejores”: Lionel Scaloni ya nombró su primer titular

Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, anticipó este lunes que el astro Lionel Messi "va a jugar de entrada" contra Colombia el martes por las eliminatorias sudamericanas y aseguró que no se desvive por enfrentar a selecciones de Europa antes del Mundial de 2026.

"(Messi) va a jugar de entrada, no tenemos duda y esperamos que la gente pueda disfrutar de él", dijo en la rueda de prensa previa al choque con los cafeteros en Buenos Aires.

El capitán argentino, de 37 años, ingresó como suplente en la fecha pasada, en la victoria 1-0 ante Chile el jueves en Santiago.

El triunfo aseguró que los campeones del mundo, ya clasificados para el Mundial de 2026, cierren el clasificatorio sudamericano como líderes.

"El equipo está hoy en un momento en el que puede jugar de la misma manera con o sin Leo (Messi), antes eso era más complejo, había que cambiar más jugadores. Hoy esa necesidad no la tenemos, el equipo funciona igual, y está bueno", afirmó el DT.

"No me pongo a pensar si somos o no los mejores del mundo. Es un debate que no tiene sentido. Sí creo que somos un equipo competitivo y podemos jugar de igual a igual contra cualquiera, somos una selección que puede competir más allá del rival", agregó.

Colombia, "a la altura de los mejores"

Con el boleto para la próxima Copa del Mundo garantizado desde marzo, Argentina ha probado jugadores en la recta final de la eliminatoria, que el martes disputará su decimosexta y antepenúltima jornada.

En ese sentido, Scaloni dijo que no se desvive por enfrentar a rivales europeos para fortalecer a su equipo de cara al torneo que albergarán Estados Unidos, Canadá y México.

"Si no se puede, no se juega. Más importante es que nos juntemos", afirmó. "Nuestros jugadores compiten contra ellos (europeos) todos los fines de semana, así que es relativo".

Respecto de Colombia, que llega a Buenos Aires en un momento complejo, con cinco partidos consecutivos sin triunfos en la ruta mundialista, el DT campeón del mundo consideró que "ha merecido ganar partidos en los que no tuvo suerte".

"No sé si está en un bache. Con un par de puntitos más estaría segunda", dijo sobre su adversario, que marcha en la sexta casilla, la última que da pase directo, con 21 puntos.

"Es una clasificación engañosa, a veces las estadísticas no dicen la verdad. Es un equipo (Colombia) que está a la altura de los mejores y nos va a poner las cosas complicadas", remarcó.

A Mastantuono "le irá bien"

En la primera ronda, Colombia derrotó 2-1 a Argentina en Barranquilla, semanas después de haber perdido la final de la Copa América de 2024 ante la Albiceleste.

"Siempre miramos al rival, pero nosotros estamos más pendientes de lo que hacemos nosotros. El otro día leía que el último rival con el que España perdió fue Colombia, y eso no fue hace mucho. Colombia tiene grandes jugadores, y casi siempre son los mismos. Merecería estar más arriba, pero es lo que hay", apuntó.

Scaloni también se refirió a la situación del juvenil Franco Mastantuono, que está en la mira del Real Madrid, dispuesto a pagar 45 millones de euros por su ficha.

"Si se da, Real Madrid es una cosa gigantesca", sostuvo. "Hablamos de unos de los mejores clubes del mundo. Es un paso enorme para él, pero sigue teniendo 17 años".

"Si sigue así, con esas ganas de aprender, le irá bien. Necesitamos que la gente que está a su alrededor sepa que está al lado de un chico de 17 años, al que hay que ayudar para que sea mejor", destacó.