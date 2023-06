Luis Díaz tendrá un nuevo 'socio': un campeón del mundo en Catar fichará por el Liverpool

Este miércoles 7 de junio, se dieron detalles del que sería el 'gangazo' del mercado europeo. El Liverpool, de Jürgen Klopp, está cerca de oficializar la incorporación de un campeón del mundo en Catar 2022, por la sorprendente suma de 35 millones de libras. Así las cosas, Luis Díaz tendrá un nuevo 'socio' en el equipo de Merseyside, que pretende 'levantarse' después de una temporada para el olvido.

Después de quedarse por fuera de la próxima Champions League (terminaron en la sexta posición y tendrán que conformarse con la Europa League), de ser goleados por el Real Madrid en los octavos de final de la actual edición de la 'Orejona' (2-6), de caer en los la misma fase pero de la Copa de la Liga de Inglaterra contra Manchester City (2-3) y de despedirse en la cuarta ronda de la FA Cup (1-2 contra el Brighton), Klopp hizo un 'barrido' en su plantilla.

Roberto Firmino, James Milner, Arthur Melo, Alex Oxlade-Chamberlain y Naby Keïta no seguirán en las toldas de los 'reds'. Ante esta importante cantidad de 'bajas', el técnico alemán espera concretar varios fichajes para potenciar su nómina. El argentino Alexis Mac Allister, una de las figuras de la 'albiceleste' en Catar, sería el primer refuerzo.

"Liverpool acaba de fichar a Alexis Mac Allister por £ 35 millones. El Liverpool ahora ha activado la cláusula para fichar al mediocampista después de que se completaron las pruebas médicas con el permiso de Brighton. Se están firmando los documentos", escribió Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes.

