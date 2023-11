¿Liverpool está haciendo algo para el rescate del padre de Luis Díaz? Nuevo pronunciamiento

Este jueves se completan cinco días desde que fue secuestrado Luis Manuel, el padre de Luis Díaz. Pero diferente al transcurso de la semana, por fin se conocieron más detalles que pueden ayudar a su liberación.

En un comunicado oficial, el Gobierno Nacional reveló que el secuestro fue perpetrado por una unidad del ELN, grupo guerrillero con el que se suponía estaban estableciendo diálogos de paz. Más tarde, el propio ELN comunicó que estaba trabajando para poner en libertad a Díaz Jiménez en las próximas horas.

Mientras eso ocurre, la incertidumbre que maneja Luis Díaz no para. El miércoles fue nuevamente ausencia en Liverpool, que eliminó al Bournemouth en la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, y no volverá a jugar hasta que su padre recupere la libertad.

Esa decisión ha sido totalmente respaldada por los 'reds', que desde que se conoció la noticia han cobijado de gran manera al futbolista guajiro y han entendido que en momentos como estos, lo profesional pasa a un segundo plano, lo más importante es la vida de Luis Manuel.

Liverpool ratifica respaldo a Luis Díaz

En ese sentido, desde el club le volvieron a dar un espaldarazo público a 'Lucho'. En esta ocasión el que se pronunció fue Pep Ljinders, asistente técnico de Jürgen Klopp, quien dio unos detalles de cómo el colombiano está viviendo este duro momento.

"Lucho es un jugador increíble y lo sabíamos. Pero luego lo ves en el edificio y es la persona que siempre sonríe, así que realmente nos preocupamos por él. Ahora intentamos apoyarlo tanto como podemos; muchas cosas están fuera de nuestro alcance", dijo de entrada en rueda de prensa.

"Lucho es uno de nosotros. Sacarle la camiseta fue un bonito gesto y sabe que estamos aquí para él. La reacción del estadio también fue especial: toda la afición está detrás de él. Nuestro lema es nunca caminarás solo (You’ll Never Walk Alone)", añadió.

¿Liverpool está haciendo algo para el rescate del padre de Luis Díaz?

Más allá de manifestar su apoyo, Ljinders fue cuestionado si desde Liverpool están tomando acciones concretas para ayudar a que Luis Manuel Díaz Jiménez recupere su libertad, o al menos para ayudar a 'Lucho'. Sin embargo, el asistente no quiso dar detalles y aseguró que todo eso se está manejando de manera interna y confidencial.

"Creo y siento que es solo para el Liverpool FC y los jugadores saber lo que estamos haciendo y que estamos haciendo lo correcto. No me corresponde a mí decir lo que estamos haciendo por Luis Díaz", aseguró.

"Mientras él sepa que estamos haciendo todo lo correcto y oremos... Todo el club está detrás de él y si él tiene ese sentimiento de parte de nosotros, está bien. No voy a compartir nada. No me corresponde a mí decirlo", completó.

En ese sentido, afirmó que lo importante en este momento es dejar que las autoridades competentes se encarguen de sus labores y puedan traer a la libertad a Luis Manuel Díaz.

"Las autoridades están haciendo todo, todo lo que escuchamos es que están intentando todo, eso es lo más importante, que la familia esté bien", concluyó Pep Ljinders sobre el tema.