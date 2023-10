Federación Inglesa ‘se metió en la pelea’ y castigó a Liverpool: crece el escándalo

La polémica por lo sucedido en el juego entre el Liverpool contra Tottenham sigue dejando de que hablar, puesto que luego que los ‘reds’ aseguraran que se dañó la “integridad deportiva” por el gol anulado a Luis Díaz en dicho compromiso, ahora se podría venir un fuerte castigo contra los dirigidos por Klopp por parte de la Federación Inglesa.

Durante los últimos días, se dio a conocer que el Liverpool mostró una carta formal en desacuerdo por lo sucedido en el último compromiso de la Premier League, haciendo que la Premier League reconociera el “error humano” por parte de las personas del VAR, quienes no intervinieron en la jugada del colombiano.

"Entendemos las presiones con las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones se alivian, no se aumenta, con la existencia del VAR. Es insatisfactorio que no se diera suficiente tiempo para que la decisión correcta se tomara y, por lo tanto, no hubo intervención. Estos fallos han sido categorizados como un 'fallo humano' y es inaceptable. Esperamos que haya una revisión con total transparencia", aseguró el club en el comunicado.

Fuerte castigo contra el Liverpool

Sin embargo, a pesar de mostrar su desacuerdo y ser víctima, ahora los ‘reds’ puede ser seriamente perjudicado, pues según dio a conocer el Liverpool Echo, el equipo inglés sería fuertemente castigado por "mala conducta" tras el partido, haciendo que tenga que desembolsar una gran cantidad de dinero.

Según el diario, el Liverpool tendría que pagar una suma cercana a los 28.800 euros, teniendo en cuenta lo acontecido por el partido contra el Tottenham, el cual ha dejado millones de comentarios contra el VAR, el cual ha sido fuertemente criticado por varios aficionados del balompié mundial.

Hasta el momento las directivas del Liverpool no se han pronunciado sobre este nuevo escándalo que sigue golpeando al equipo de Luis Díaz, quien sigue su preparación para lo que será los juegos de la Selección Colombia en las fechas de Eliminatorias.

Aceptan que el gol de Luis Díaz era válido

Mediante un comunicado oficial, la Asociación de Árbitros Profesionales del fútbol inglés (PGMOL) reconoció después del partido “un importante error humano" que privó al Liverpool en ese partido de un gol, que había logrado el colombiano Luis Díaz en el 33 y que fue anulado al estimarse que había sido en fuera de juego. El partido iba 0-0 y el Tottenham abrió el marcador dos minutos después.

"Eso cambió el curso del partido", lamentó en declaraciones a Sky Sports Jürgen Klopp, que tampoco estaba de acuerdo con ninguna de las dos expulsiones de su equipo.