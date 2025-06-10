"Liverpool subestimó a Luis Díaz y les está saliendo caro"

El reconocido streamer argentino Davo Xeneize, una de las voces más influyentes del fútbol en redes sociales, generó todo tipo de reacciones tras una de sus últimas transmisiones en vivo. Durante su programa, el creador de contenido no ocultó su asombro por el espectacular momento que atraviesa Luis Díaz en el Bayern Múnich, donde el colombiano se ha convertido en figura indiscutida.

En el reciente compromiso del conjunto bávaro frente al Eintracht Frankfurt, Díaz brilló con dos goles y una asistencia en la victoria 0-3 a domicilio, consolidándose como una de las piezas más desequilibrantes del esquema ofensivo. Para Davo, el guajiro representa todo lo que un extremo moderno debe tener: velocidad, desborde, regate y efectividad.

El streamer fue enfático al resaltar el error del Liverpool, que decidió dejar ir al colombiano durante el último mercado de fichajes luego de no llegar a un acuerdo en su renovación. “No les salió barato vender a Luis Díaz. Todo bien con Isak, Ekitike, Wirtz… pero juegan todos igual, amigo. Necesitan un extremo que tenga gambeta, creatividad y uno contra uno. Lo vendieron solo porque subestiman el talento sudamericano”, expresó Davo con tono crítico.

Liverpool lamenta la salida del colombiano

El paso de Luis Díaz al Bayern Múnich se dio tras una negociación que sorprendió a muchos en Inglaterra. El colombiano pedía una mejora salarial acorde con su rendimiento —era uno de los jugadores con más minutos y mejor nivel del plantel—, pero el club no accedió. En su lugar, Liverpool invirtió cerca de 500 millones de euros en tres nuevos atacantes que, hasta el momento, no han logrado llenar el vacío que dejó el colombiano.

Las palabras de Davo Xeneize rápidamente se viralizaron y fueron respaldadas por cientos de fanáticos del Liverpool que hoy extrañan al extremo guajiro. Mientras tanto, en Alemania, Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera, brillando en cada jornada de la Bundesliga y confirmando que su talento sigue siendo uno de los más admirados del fútbol mundial.