VIDEO: esta fue la jugada de ensueño que hizo Luis Díaz vs. Frankfurt y sigue maravillando al mundo

Luis Díaz fue el mejor jugador en el partido contra Frankfurt y realizó una jugada que no solo impresionó a toda Alemania, sino que también al resto del mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
07:51 a. m.
Luis Díaz volvió a tener actividad con el Bayern Múnich durante el 4 de octubre de 2025.

El equipo bávaro, con 'Lucho' como titular, enfrentó al Frankfurt en el estadio Deutsche Bank Park y se impuso 0-3.

Dos de los goles fueron anotados por Luis Díaz (15'' y 84') y, además, él fue el que realizó la asistencia para el gol de Harry Kane.

Sin embargo, aparte de esas acciones que tuvieron incidencia en el resultado, Luis Díaz, con su habitual desequilibrio, protagonizó una jugada que le está dando la vuelta al mundo e, incluso, ha sido descrito como la "casi mejor asistencia del año".

En video: esta es la jugada que Luis Díaz hizo en el Bayern Múnich vs. Frankfurt y está recorriendo todo el planeta

En el segundo tiempo, Luis Díaz recibió el balón en la banda izquierda y dos jugadores de Frankfurt trataron de encerrarlo para recuperar la pelota.

Sin embargo, el guajiro la protegió a pura habilidad, realizó una pared y corrió hacia el medio para volverla a recibir.

Fue así como, al volver a tener el esférico en sus pies, fue dejando a los rivales en el camino con unas gambetas de primer nivel y filtró un pase quirúrgico para que Gnabry quedara de frente al arco, pero el futbolista alemán remató desviado.

La jugada de la que se está hablando en todo el mundo es esta:

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada

Luis Díaz, que llegó al Bayern Múnich tras un paso exitoso por el Liverpool, ha sido titular desde el primer momento en el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Es así como ha tenido participación en 10 partidos, sumado 833 minutos y celebrado seis goles (todos por Bundesliga).

Pero, además, también se ha destacado como uno de los grandes asistentes de la temporada con cuatro pases que han antecedido goles importantes.

 

