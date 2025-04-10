EN VIDEO: así fue la magistral asistencia de Luis Díaz en el nuevo triunfo de Bayern Múnich vs. Frankfurt

Este 4 de octubre de 2025, el Bayern Múnich, en condición de visitante, jugó vs. Frankfurt y ganó 0-3.

Luis Díaz fue titular y brilló con dos goles y una asistencia para un nuevo gol de Harry Kane, el máximo anotador de la Bundesliga.

El futbolista guajiro abrió el marcador al segundo 15 y, posteriormente, volvió a celebrar al minuto 84.

Además, su asistencia para la anotación de Harry Kane fue al minuto 27.

En video: así fue la gran asistencia de Luis Días en la victoria de Bayern Múnich vs. Frankfurt

En el minuto 27, Bayern Múnich manejó el balón en la mitad de la cancha y Kimmich encontró entre líneas a Luis Díaz.

Fue así como el destacado futbolista de la Selección Colombia aguantó la pelota, esperó a que Harry Kane quedara de frente al arco y se la entregó para que el delantero rematara desde media distancia y pusiera el partido 0-2.

El video de la jugada es el siguiente:

Con este destacado rendimiento vs. Frankfurt, Luis Díaz ya acumula cinco goles y cuatro asistencias en 518 minutos jugados con el Bayern Múnich en la Bundesliga.

Los equipos a los que les ha anotado son Leipzig, Augsburgo, Hamburgo y Frankfurt (x2).

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

El Bayern Múnich de Luis Díaz tendrá que asumir un partido muy importante el próximo sábado 18 de octubre de 2025.

Su rival será el Borussia Dortmund, en el estadio Allianz Arena, y la pelota rodará desde las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).

Este partido es crucial para las aspiraciones de ambos equipos debido a que Bayern Múnich es el líder, pero Borussia Dortmund lo persigue con una distancia de cuatro puntos.

Además, posteriormente, exactamente el 22 de octubre, Bayern Múnich volverá a jugar en la Champions League y su rival será Brujas.