Liverpool y Luis Díaz dejaron ir el último derbi en Goodison Park: vea los goles del 2-2 vs. Everton

Este miércoles 12 de febrero, Liverpool visitó a Everton para ponerse al día en el calendario y disputar un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Premier League 2024/25. Los comandados por Arne Slot dejaron escapar el triunfo en el que será el último Derbi de Merseyside albergado por Goodison Park, estadio que será demolido después de 132 años. Luis Díaz fue inicialista y no tuvo su mejor actuación.

Los 'reds' no lograron enderezar el camino luego de la sorpresiva eliminación que sufrieron en la cuarta ronda de la FA Cup. Recordemos que Plymouth Argyle se impuso por 1-0 y dio un contundente 'golpe' en la competición más antigua del mundo a nivel de clubes. Pues bien, los de Slot no tuvieron tiempo para lamentos y se citaron con los 'toffees' en un duelo lleno de emociones.

El derbi tuvo un comienzo favorable para la escuadra comandada por David Moyes. Al minuto 11', Beto fue asistido por Jarrad Branthwaite y venció el arco custodiado por Alisson Becker para desatar el júbilo entre la afición local. Los de Anfield respondieron rápidamente y establecieron el 1-1 parcial gracias a un gol de Alexis Mac Allister, quien fue habilitado por Mohamed Salah.

El 'Faraón' no se conformó con su asistencia y puso en ventaja a los 'rojos', con una anotación al 73'. Cuando la hinchada de Liverpool se alistaba para festejar un nuevo triunfo en el rentado inglés, llegó el agónico gol de James Tarkowski. El exjugador de Burnley aprovechó un pase de Tim Iroegbunam e infló las redes para dejar en tablas el último derbi en 'The Grand Old Lady'.

Abdoulaye Doucouré fue expulsado al 90+12'. Cabe resaltar que 'Lucho' fue inicialista en este especial partido; sin embargo, no tuvo un papel protagónico y fue sustituido al 88', minuto en el que le dio paso a Diogo Jota.

Con este empate, Liverpool cedió distancia en la Premier League; sin embargo, todavía tiene una buena ventaja respecto a sus perseguidores. Llegó a 57 puntos, siete más que Arsenal y diez más que Nottingham Forest.

Everton 2 vs. Liverpool 2: vea los goles

Liverpool vs. Everton: así quedaron las cifras