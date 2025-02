Llegada de Teófilo al Junior importó poco: baja asistencia y menos abonos

Uno de los más grandes ídolos del Junior de Barranquilla, como lo es Teófilo Gutiérrez, fue anunciado oficialmente para su tercer paso por el equipo de sus amores y aunque la emoción en redes sociales fue enorme por parte de los hinchas, lo cierto es que esto no se trasladó en el apoyo al equipo rojiblanco en la cancha.

La afición ‘tiburona’ viene siendo muy criticada por el poco acompañamiento que hacen al equipo dirigido por César Farías y este jueves quedó en evidencia que poco les importó que su gran ídolo regresara a la institución.

RELACIONADO Junior presentó a su ídolo Teófilo Gutiérrez con un emocionante video

El Junior recibió este jueves a Once Caldas en el Metropolitano de Barranquilla por la cuarta jornada del fútbol colombiano y se había anunciado que este día sería la presentación de Teófilo frente a todos los hinchas rojiblancos. Sin embargo, esto les importó poco, pues la asistencia a las tribunas fue realmente baja.

Abonos del Junior de Barranquilla

Según informó el periodista Fabio Poveda, los hinchas del Junior tenían plazo hasta este jueves, antes del partido frente a Once Caldas, para adquirir su abono. Sin embargo, no fue buena la respuesta de la hinchada, que no compró más de mil abonos después del anuncio de Teófilo Gutiérrez.

Tal y como se había conocido, previamente el Junior había vendido cerca de 3.900 abonos para la temporada y por el fichaje de ‘Teo’ se creía que esta venta se iba a disparar, pero fue todo lo contrario, pues según se conoció, en total quedaron 4.033 hinchas para el semestre.

En específico para el jugo contra Once Caldas, los hinchas compraron menos de 2.000 entradas sueltas para este encuentro, por lo que asistieron cerca de 6.000 aficionados para ver la presentación de ‘Teo’ y la victoria del equipo frente al ‘blanco blanco’ de Manizales.