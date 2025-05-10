¡Lo que se perdió Colombia! Joel Canchimbo se comió un gol cantado vs. Nigeria

Joel Canchimbo tuvo la posibilidad de abrir el marcador en el partido entre Colombia y Nigeria en el Mundial sub-20, pero una mala definición ahogó el grito de gol. Tras una buena jugada colectiva, terminó mandándola por encima del arco.

La acción llegó tras un buen junte por el costado izquierdo del campo. Tras un centro que no lograron rechazar los nigerianos, el balón le quedó a Canchimbo, quien supo controlar de buena manera, pero el remate salió totalmente desviado.

La influencia de Canchimbo en Colombia sub-20

A pesar de este fallo del extremo, su influencia en el juego de Colombia ha sido notoria, razón por la cual los aficionados estaban pidiendo más minutos para él en esta Copa del Mundo sub-20. Su velocidad y capacidad en el uno contra uno, son determinantes en el juego ofensivo de Colombia.

De hecho, el futbolista oriundo del municipio de Malambo en el Atlántico, armó la jugada que terminó en el gol de Óscar Perea. Lastimosamente, el autor del tanto estaba en posición adelantada y tras revisión del VAR, se terminó anulando todo.