Los jugadores de Francia y Colombia que siguen en selecciones luego de 8 años

Este domingo 29 de marzo, la Selección Colombia se estará midiendo en un nuevo amistoso internacional a Francia en la ciudad de Washington, luego del cruce ante Croacia en Orlando. Un nuevo amistoso de preparación antes de lo que será la Copa del Mundo 2026.

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Este duelo no es nuevo, pues en 2018 bajo la dirección técnica de José Pékerman, la 'Tricolor' se enfrentó y venció a Francia en un amistoso de preparación, un recordado triunfo por 3-2 ante el equipo que posteriormente terminaría saliendo campeón de ese mundial en Rusia.

Los jugadores de Francia y Colombia que siguen vigentes en sus selecciones

Muchas cosas pasaron en ocho años. Mientras Francia viene por una revancha tras salir subcampeona en el Mundial de Catar 2022, la Selección Colombia busca recuperar el rumbo tras no lograr clasificar a ese certamen. Lo cierto es que ambos planteles todavía conservan algunos nombres.

En Francia se mantienen:

Kylian Mbappé, la gran figura y referente.

Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro.

Lucas Digne, vigente en la Premier League.

Lucas Hernández, defensor en el PSG.

N'Golo Kanté, regresó al proceso jugando en Arabia Saudita.

Adrien Rabiot, actualmente juega en AC Milán.

Los que siguen en la Selección Colombia:

Camilo Vargas: pasó de suplente a titular.

David Ospina: cambio de roles con Vargas.

Dávinson Sánchez: figura en Galatasaray.

Santiago Arias: destaca en el fútbol sudamericano.

James Rodríguez: en el ocaso de su carrera en la MLS.

Juan Fernando Quintero: igual que en 2018, figura en River Plate.

Jefferson Lerma: brilla en el Crystal Palace.

Johan Mojica: se ha mantenido en LaLiga.

¿Dónde ver gratis el Francia vs. Colombia?

Este amistoso internacional de la Selección Colombia se podrá ver a través de la pantalla del Canal RCN. Además, la señal también estará disponible a través de la aplicación del Canal RCN y el canal de YouTube de Deportes RCN.

El juego será este domingo 29 de marzo a partir de las 2:00 p.m., hora colombiana.