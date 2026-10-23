Giro importante en el precio del dólar: así abrió hoy 23 de octubre de 2026

Sobre las 8:00 de la mañana de este 23 de octubre de 2026, el Banco de la República reportó que el dólar abrió exactamente en 3.172,00 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.185,01 pesos y bajó 6.46 respecto a la jornada anterior (22 de octubre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 23 de octubre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la de hace una semana (16 de octubre de 2026), presentó un aumento de 14.55 pesos y el 0.46 %.

Sin embargo, en comparación con la TRM de hace un mes, tuvo una reducción de 23.65 pesos, que representan un 0.74 %.

Asimismo, realizando el balance con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año, el descenso fue de 715.81 pesos y el 18.35 %.

Y, por esa misma línea, tomando como referencia la TRM del inicio del 2026, la deducción fue de 572.07 pesos, que equivalen al 15.23 %.

¿Cómo ha cambiado la Tasa Representativa del Mercado del dólar a lo largo de la semana?

A lo largo de esta nueva semana de octubre, la Tasa Representativa del Mercado no sobrepasó la barrera de los 3.200 pesos.

Los cambios que tuvo día a día fueron los siguientes:

Lunes 19 de octubre de 2026: 3.174,67 pesos.

Martes 20 de octubre de 2026: 3.156,32 pesos.

Miércoles 21 de octubre de 2026: 3.163,76 pesos.

Jueves 22 de octubre de 2026: 3.191,47 pesos.

Viernes 23 de octubre de 2026: 3.185,01 pesos.

¿Cuáles son las tarifas con las que se están comprando los dólares en Colombia?

En la mañana de este 23 de octubre de 2026, en promedio, se han detectado los siguientes precios: