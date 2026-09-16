¿James Rodríguez en modo Messi? Revelan que contaría con escolta personal

James Rodríguez, quien debutó oficialmente como jugador de Atlético Nacional en la noche de este 16 de septiembre, donde jugó frente a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, sigue generando revuelo tras firmar su regreso al fútbol colombiano luego de más de 15 años.

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En esta oportunidad, se conocieron algunos detalles relacionados con la seguridad alrededor del histórico volante cucuteño. Además de reforzar las medidas preventivas para su debut en Bogotá, se habla de todo un esquema que lo acompañaría por su ciclo con Nacional.

¿Qué se habla sobre la seguridad de James Rodríguez?

De acuerdo a lo revelado por Campo Elías Terán Jr. en El VBar de AS Colombia, James contaría con un escolta personal que lo estaría acompañando en todo momento durante su paso por Nacional, aunque de momento no se conoce la identidad del encargado.

El exfuncionario de la Alcaldía de Cartagena informó que en Nacional buscarían tener bien protegido a James no solo en los partidos, sino también en concentraciones, entrenamientos y durante su tiempo libre en la ciudad de Medellín.

Desde la presentación ha estado un escolta, un señor con cara de bravo. Lo que me llamó la atención es que ese señor se fue con él en el bus. En el bus de Nacional, ellos lo suben.

De momento, hay imágenes del hombre que estaría encargado de la seguridad de James y quien lo acompañó en su presentación en el Atanasio Girardot y el traslado del club a Bogotá, aunque no se vio en el terreno de juego ante Inter.

FOTO: James Rodríguez en Facebook

¿James Rodríguez en modo Messi?

En caso de que se confirme que James Rodríguez contará con un esquema de seguridad permanente, se uniría a una tendencia que popularizó Lionel Messi tras su llegada al Inter de Miami, donde nunca se le volvió a ver solo.

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El astro argentino siempre apareció acompañado Yassine Cheuko, un guardaespaldas que no permitía que se le acercaran al '10'. Sin embargo, desde marzo de 2025 la MLS prohibió que el escolta estuviera en el terreno de juego, por lo que no se volvió a ver cerca, pero sigue vinculado al esquema de seguridad del 8 veces ganador del Balón de Oro.