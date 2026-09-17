ONU acusa a Estados Unidos de crímenes de guerra en Irán

Investigadores de Naciones Unidas afirmaron este jueves que existen “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra contra civiles en Irán, mientras la población enfrenta al mismo tiempo graves violaciones de derechos humanos por parte de su propio gobierno.

El informe, que será presentado el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos, insta a los 47 países miembros a presionar para poner fin a la guerra, llevar ante la justicia a los responsables y conceder asilo a los civiles que huyen al extranjero. Ni Irán, ni Israel ni Estados Unidos forman parte del consejo.

Ataques indiscriminados contra civiles

La misión de la ONU señaló que tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, se comprobó que Washington lanzó ofensivas indiscriminadas que provocaron muertes y lesiones de civiles, además de daños a bienes de carácter civil.

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Entre los hechos documentados figuran ataques con misiles Tomahawk contra la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab, que dejaron más de 150 muertos —incluidos unos 120 niños—, así como un bombardeo aéreo en Lamerd que dispersó nubes de perdigones sobre un complejo deportivo y una zona residencial, causando 22 víctimas civiles.

Represión interna en Irán

El informe también denuncia que el gobierno iraní intensificó la represión de las protestas iniciadas a finales de 2025 por el aumento del costo de vida. Según los investigadores, las fuerzas de seguridad emplearon leyes represivas, fuerza letal y la pena de muerte como herramienta de intimidación.

Las autoridades mataron a manifestantes en las 31 provincias, incluidos al menos 221 menores, atacaron centros de salud y detuvieron a decenas de miles de personas. Entre marzo y agosto de 2026, al menos 29 hombres fueron ejecutados tras juicios acelerados, mientras más de 70 personas —incluidas cinco mujeres y tres niños— permanecen en riesgo inminente de ejecución.

Los expertos instaron a Estados Unidos, Israel e Irán a cesar de inmediato las hostilidades y pidieron a los países del Consejo de Derechos Humanos adoptar medidas diplomáticas rápidas para garantizar una paz permanente y que las violaciones del derecho internacional sean investigadas de forma independiente.