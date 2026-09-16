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¡Fin a la novela del verano! Toronto Raptors anunció el regreso de Kawhi Leonard

El negocio entre los Clippers y Raptors había quedado congelado por el escándalo que salpicó al jugador.

Kawhi Leonard vuelve a los Raptors.
Kawhi Leonard vuelve a los Raptors. Foto: Toronto Raptors.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 16 de 2026
10:11 p. m.
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Los Angeles Clippers y Toronto Raptors finalmente cerraron el acuerdo para el regreso de Kawhi Leonard a la franquicia canadiense.

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El movimiento había sido anunciado inicialmente a finales de junio, pero quedó suspendido por una investigación de la NBA.

¿Por qué se había detenido el traspaso?

La operación se frenó mientras la liga examinaba posibles incumplimientos de las normas del tope salarial relacionados con la remuneración del jugador. El caso se extendió durante el verano y terminó con una de las sanciones económicas más fuertes en la historia de la competencia.

A comienzos de septiembre, los Clippers recibieron una multa de 30 millones de dólares y perdieron una selección de primera ronda del Draft correspondiente a cada año entre 2029 y 2033.

Steve Ballmer, propietario del equipo, afirmó que la organización acataría las medidas y señaló que el pago de la sanción ya había sido realizado.

El grato recuerdo de Leonard en Toronto

A pesar del castigo, la NBA no estableció una prohibición para que los Clippers pudieran realizar traspasos. Esta circunstancia mantuvo abierta la posibilidad de que Leonard volviera a vestir la camiseta de los Raptors, franquicia que condujo al campeonato en 2019.

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La investigación de la liga estuvo relacionada con acuerdos entre cuatro socios comerciales de los Clippers que habrían generado beneficios por varios millones de dólares para Leonard y personas cercana.

Según las normas, los equipos no pueden facilitar este tipo de vínculos entre sus patrocinadores y jugadores, debido a que podrían representar una compensación salarial encubierta.

Leonard llegó por primera vez a los Raptors en 2018, después de su paso por los San Antonio Spurs, franquicia con la que había conquistado el título de la NBA en 2014. Su etapa en Toronto terminó con la consecución del campeonato de 2019, antes de su posterior salida hacia Los Ángeles.

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