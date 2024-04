¿Es real que Lucas Pusineri tiene acuerdo para volver al Cali? El mismo DT respondió

En Deportivo Cali hay mucha incertidumbre y nerviosismo por lo que puede pasar en el futuro a lo largo de este 2024. El equipo está en el límite de entrar a puestos de descenso a segunda división para el 2025 y los resultados positivos para superar esa situación no aparecen.

En la temporada regular de la Liga BetPlay, el 'azucarero' está en el puesto 15 de la tabla con 15 unidades y aún muy lejos de entrar al grupo de los ocho. No conoce la victoria hace seis partidos y el panorama es bastante oscuro.

El club aún no cuenta con un entrenador en propiedad tras la salida de Jaime De La Pava hace tres semanas y la apuesta con Hernando Patiño, interino, no ha funcionado, pues todavía no ha logrado un triunfo, por lo que los directivos han estado trabajando para encontrar al técnico idóneo para salir de esta situación.

Lucas Pusineri, el apuntado para dirigir el Deportivo Cali

Han sido muchas hojas de vida las que han llegado a las oficinas del Deportivo Cali en las últimas semanas, pero al parecer, los directivos estarían más inclinados por escoger a un extranjero. Noticias RCN conoció que Juan Ramón Carrasco fue una de las alternativas, pero al final no hubo un contacto oficial para iniciar negociaciones formales.

Ahora, el apuntado del club sería un viejo conocido. En las últimas horas se conoció que Lucas Pusineri tendría diálogos adelantados para regresar al Deportivo Cali tras su primera etapa en 2019. Sin embargo, el entrenador argentino le negó a Noticias RCN que tenga un tema avanzado para firmar contrato.

Pusineri negó acuerdo con Deportivo Cali

"No tengo novedades concretas ni oficiales. Más que esto no puedo decir", le reveló el DT a este portal. Noticias RCN también intentó contactarse con el Deportivo Cali para conocer la versión ante los rumores que indican que Pusineri llegaría a la dirección técnica, pero no hubo respuesta.

En su primer ciclo en el 'azucarero', Lucas Pusineri dirigió 64 partidos en total con un balance de 27 victorias, 16 empates y 21 derrotas. El argentino está sin equipo tras salir de Tigre en diciembre pasado y al que precisamente salvó del descenso en su país. Antes, el DT pasó por Independiente de Avellaneda y Atlético Tucumán.

