CANAL RCN
Deportes

ATENCIÓN: Bayern Múnich le comunicó decisión de último momento a Luis Díaz antes de crucial partido vs. Borussia Mönchengladbach

Vincent Kompany, el director técnico del Bayern Múnich, ya hizo oficial su determinación para la octava fecha de la Bundesliga.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
07:30 a. m.
Este sábado 25 de octubre, Bayern Múnich, que viene de tener una jornada positiva a mitad de semana en la Champions League, enfrentará la octava fecha de la Bundesliga.

Su rival será el Borussia Mönchengladbach, en el estadio Borussia Park, y el balón comenzará a rodar a partir de las 8:45 de la mañana.

Bayern Múnich, con Luis Díaz como uno de los grandes protagonistas, se encuentra en la primera posición de la Bundesliga con puntaje perfecto. Los dirigidos por Vincent Kompany han ganado los siete partidos que han disputado en el certamen local.

Sin embargo, Borussia Mönchengladbach se encuentra viviendo una realidad completamente opuesta porque tan solo ha sumado tres puntos y se encuentra en la última posición de la Bundesliga.

Es así como el Bayern Múnich es consciente de que su rival saldrá a jugarse 'el todo por el todo' y Vincent Kompany tomó le comunicó una decisión de último momento a Luis Díaz, que se ha posicionado como uno de sus futbolistas clave.

Luis Díaz será titular con el Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach, por Bundesliga

Con la intención de seguir teniendo puntaje perfecto en la Bundesliga y ampliar la distancia con el Borussia Dortmund, que está en la segunda posición, Vincent Kompany le comunicó a Luis Díaz que volverá a ser titular vs. Borussia Mönchengladbach.

En la titular estarán acompañándolo:

  • Urbig.
  • Boey.
  • Minjae.
  • Upameno.
  • Kimmich.
  • Goretzka.
  • Bischof.
  • Olise.
  • Harry Kane.
  • Nicolas Jackson.

Los brillantes números de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Bundesliga

Luis Díaz impresionó al Bayern Múnich desde el primer momento que llegó al club y Vincent Kompany lo ha alineado como titular en todos los partidos de la Bundesliga.

Es así como el futbolista de la Selección Colombia ha respondido de la mejor manera y ha anotado cinco goles en siete partidos.

Además, también ha aportado cuatro asistencias durante los 608 minutos que ha estado dentro de la cancha.

 

