¡Video imperdible! Así se vio desde la tribuna el golazo que Luis Díaz le hizo en Champions League al Club Brujas

En la tarde de este 22 de octubre, Bayern Múnich volvió a tener actividad en Champions League y Luis Díaz fue titular.

El club alemán, en su estadio, se impuso 4-0 al Club Brujas y Luis Díaz fue el autor de uno de los golazos de la jornada.

Al minuto 34, el futbolista guajiro de la Selección Colombia se hizo imparable en la banda izquierda y, luego de un soberbio remate, celebró el 3-0 parcial.

Además, los otros goles del Bayern Múnich vs. el Club Brujas fueron de Lennart Kart (5'), Harry Kane (14') y Nicolas Jackson (79').

En video: así se vio desde la tribuna el golazo que Luis Díaz hizo en el partido entre Bayern Múnich vs. Club Brujas, en Champions League

Cuando el partido entre Bayern Múnich y Club Brujas pasó la media hora, Laimer inició un ataque por la banda izquierda, hizo una pared con Luis Díaz y el extremo colombiano quedó con el balón dentro del área.

En consecuencia, apenas se dio cuenta de que tenía un perfil cómodo para rematar con su pie hábil, desenfundó un derechazo fuerte que pegó en el horizontal y terminó adentro de la red.

En la tribuna ubicada detrás del arco en el que ingresó el balón, los hinchas del Bayern Múnich comenzaron a palpitar el gol desde que Luis Díaz se perfiló y celebraron a rabiar su nueva anotación.

Este es el video en el que se puede ser testigo de lo que ocurrió en pleno Allianz Arena:

Además, este es otro de los ángulos del estadio desde el que se captó de manera inmejorable el golazo de Luis Díaz vs. Club Brujas, en Champions League.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz en Champions League?

Tras esta importante victoria del Bayern Múnich vs. el Club Brujas, afrontará tres partidos en Alemania (vs. Mönchengladbach, Colonia y Leverkusen) y volverá a jugar en Champions League hasta el próximo 4 de noviembre.

Su rival será el Paris Saint Germain, en el Parque de los Príncipes, y ese partido iniciará a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).