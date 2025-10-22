CANAL RCN
Deportes

¡Video imperdible! Así se vio desde la tribuna el golazo que Luis Díaz le hizo en Champions League al Club Brujas

Luis Díaz sigue maravillando a los hinchas del Bayern Múnich con su talento. Vea como los 'enloqueció' tras su nueva anotación.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
05:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este 22 de octubre, Bayern Múnich volvió a tener actividad en Champions League y Luis Díaz fue titular.

El club alemán, en su estadio, se impuso 4-0 al Club Brujas y Luis Díaz fue el autor de uno de los golazos de la jornada.

¡Qué zapatazo, Lucho! Díaz marcó su primer golazo en Champions con Bayern Múnich
RELACIONADO

¡Qué zapatazo, Lucho! Díaz marcó su primer golazo en Champions con Bayern Múnich

Al minuto 34, el futbolista guajiro de la Selección Colombia se hizo imparable en la banda izquierda y, luego de un soberbio remate, celebró el 3-0 parcial.

Además, los otros goles del Bayern Múnich vs. el Club Brujas fueron de Lennart Kart (5'), Harry Kane (14') y Nicolas Jackson (79').

En video: así se vio desde la tribuna el golazo que Luis Díaz hizo en el partido entre Bayern Múnich vs. Club Brujas, en Champions League

Cuando el partido entre Bayern Múnich y Club Brujas pasó la media hora, Laimer inició un ataque por la banda izquierda, hizo una pared con Luis Díaz y el extremo colombiano quedó con el balón dentro del área.

En consecuencia, apenas se dio cuenta de que tenía un perfil cómodo para rematar con su pie hábil, desenfundó un derechazo fuerte que pegó en el horizontal y terminó adentro de la red.

En la tribuna ubicada detrás del arco en el que ingresó el balón, los hinchas del Bayern Múnich comenzaron a palpitar el gol desde que Luis Díaz se perfiló y celebraron a rabiar su nueva anotación.

Este es el video en el que se puede ser testigo de lo que ocurrió en pleno Allianz Arena:

Además, este es otro de los ángulos del estadio desde el que se captó de manera inmejorable el golazo de Luis Díaz vs. Club Brujas, en Champions League.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz en Champions League?

Tras esta importante victoria del Bayern Múnich vs. el Club Brujas, afrontará tres partidos en Alemania (vs. Mönchengladbach, Colonia y Leverkusen) y volverá a jugar en Champions League hasta el próximo 4 de noviembre.

Las jugadotas con las que Luis Díaz le 'rompió la cadera' al Borussia Dortmund: le están dando la vuelta al mundo
RELACIONADO

Las jugadotas con las que Luis Díaz le 'rompió la cadera' al Borussia Dortmund: le están dando la vuelta al mundo

Su rival será el Paris Saint Germain, en el Parque de los Príncipes, y ese partido iniciará a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Bayern sigue con puntaje perfecto en Champions: terrible golazo de Luis Díaz para un 4-0

Selección Colombia

Colombia femenina sub-17 tuvo revancha y goleó 3-0 a Costa de Marfil: vea los goles

Flamengo

Flamengo vs. Racing, semifinal de Copa Libertadores este miércoles: hora y canal para ver

Otras Noticias

Paloma Valencia

Catherine Juvinao revela nuevos detalles sobre las amenazas de muerte en su contra que afectan también a Paloma Valencia y al contralor

En medio de un debate sobre el Icetex, otro congresista habría recibido un correo con detalles sobre quién planea callarlos.

París

¿Qué pasó realmente en el Museo de Louvre y cuál es la hipótesis detrás del robo?

En solo ocho minutos, un grupo de cuatro ladrones se llevó ocho joyas valoradas en más de 100 millones de dólares del Museo del Louvre.

Artistas

Preocupación: reconocida actriz reveló que su cáncer hizo metástasis

Banco de la República

Llaves registradas en Bre-B: cómo puede borrarlas o cambiarlas de banco

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?