Luis Díaz, orgulloso de Colombia posó con la bandera tricolor en el triunfo de Liverpool

Luis Díaz consiguió un nuevo título con el Liverpool de Inglaterra este domingo 25 de febrero al levantar la Carabao Cup frente al Chelsea con gol de Virgil van Dijk en los últimos minutos del alargue del encuentro que se disputó en Wembley y el guajiro se mostró muy orgulloso de su país inmediatamente al colocarse la bandera tricolor.

El defensa neerlandés Virgil Van Dijk, de cabeza en un saque de esquina cuando todo el mundo pensaba ya en la tanda de penales, decidió la final en el minuto 118 y permite al Liverpool soñar con acabar la temporada con un póker de títulos, ya que el actual líder de la Premier League aspira también a coronarse en la Europa League y la Copa de Inglaterra.

Van Dijk se sacó así la espina del gol que había anotado, igualmente de cabeza, hacia la hora de partido, pero que fue anulado tras la revisión en vídeo por fuera de juego de un compañero.

La última vez que el Liverpool había ganado la Copa de la Liga fue en 2022 y fue precisamente superando al Chelsea en final, entonces por 11-10 en una emocionante tanda de penales, después de un empate 0-0. Esta vez no tuvo que esperar, por poco, a ese desenlace desde el punto de los once pasos.

El Liverpool se consagró campeón de la Copa de la Liga inglesa y tan solo segundos después del pitazo final, el guajiro Díaz se colgó la bandera de Colombia en su cuerpo mostrándose orgulloso de su país a pesar de las difíciles situaciones que tuvo que vivir en los últimos meses.

