Luis Díaz sigue 'enamorando' a Klopp: “Es realmente genial”

Liverpool busca sellar este miércoles su boleto para las semifinales de la Champions League, cuando enfrente al Benfica en Anfield y donde se espera que el colombiano Luis Díaz vuelva a brillar como ya lo hizo en la ida.

Lea también: Liverpool y Luis Díaz, a sellar el cupo a 'semis' contra el Benfica en Champions League

Por esa razón, previo al encuentro, el alemán Jürgen Klopp nuevamente tuvo palabras de elogio para su futbolista, del cual reiteró su alegría para entrenar siempre.

No sabía cuánto disfruta entrenando, no tenía idea. No estoy seguro de haber visto a alguien así. Ya lo dije antes, no puede dejar de sonreír durante el entrenamiento. Él simplemente no puede parar

Además, sobre la rápida adaptación que tuvo Luis Díaz en el equipo, el alemán no tiene respuesta.

Es raro lo mucho que disfruta entrenar, eso es realmente genial

Le puede interesar: ¡Lo que muchos no conocen! Revelan cómo es la vida personal de Luis Díaz

“Es una locura. no sabía eso. Todo lo demás, qué tan rápido se adaptaría, no, eso tampoco lo sabíamos. Todos ellos son felices, todos los jugadores que hemos firmado en los últimos años eran todos contentos cuando llegaron aquí. No es el peor lugar en el mundo, para ser honesto. ¿Luis ya está aquí desde hace casi dos meses, o son dos meses? no lo sé exactamente Es raro lo mucho que disfruta entrenar, eso es realmente genial”

Luis Díaz y la importancia de su gol contra Benfica

En otras declaraciones, el técnico alemán también destacó la importancia del gol de ‘Lucho’ en el cierre del partido de ida.

“Si es mejor. Una vez más, solo puedes describirlo así: si jugamos y hay un 3-1 en el descanso, es tan complicado como un 2-0. Sí, es una buena base, [pero] si marcan uno, y lo sentimos contra el Inter, es un cambio de juego. Lo sentimos allí cuando teníamos el control del juego hasta que el Benfica anotó y luego, de repente, se veía un poco diferente”

Sin embargo, invitó a sus jugadores a no bajar la guardia este miércoles en la vuelta.

“Todos juntos tenemos que asegurarnos de que mañana por la noche realmente sientan que este es un lugar al que no quieres ir. Quieres ir por lo que sea, sentimiento o algo así, pero no quieres jugar con ellos allí, eso es lo que tenemos que ser. Realmente alerta, realmente enojado en el buen sentido, quieren sacarnos de la competencia, así que tenemos que estar preparados para este tipo de cosas. Realmente espero que lo estemos”

Mire acá: Leyenda del fútbol inglés enloqueció con partido de Luis Díaz: "Qué fichaje"