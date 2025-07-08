CANAL RCN
Luis Díaz hizo de las suyas en su primera titularidad con el Bayern Múnich: lujosa jugada dejó a dos rivales

El colombiano se ha robado las miradas en suelo alemán por su destreza en el terreno de juego.

Luis Díaz
Foto: Bayern Múnich

agosto 07 de 2025
01:00 p. m.
La llegada del colombiano Luis Díaz al Bayern Múnich ha sido un boom mediático a nivel mundial. El talentoso extremo, que llegó desde el Liverpool de Inglaterra, se ha robado las miradas por su fútbol y ha generado altas expectativas para esta temporada.

Este jueves 7 de agosto, Díaz disputó su segundo partido con el Bayern, pero el primero partiendo como titular.

El técnico Vincent Kompany le dio la confianza al colombiano para desplegar su magia y este no lo desaprovechó.

Video de la lujosa jugada de Luis Díaz

Fiel a su estilo, el colombiano recibió un esférico sobre el sector izquierdo para abrirse paso y sacar del camino a dos rivales.

En primera medida fue Cristian 'Cuti' Romero, quien no pudo controlar la destreza de Díaz e incluso se llevó un 'túnel'.

Al final, el partido terminó a favor de los bávaros por 4-0, con goles de Kane, Coman, Karl y Asare.

¿Cuándo sería el debut oficial de Luis Díaz con el Bayern Múnich?

De acuerdo con diversas fuentes de prensa alemana y colombiana, el debut oficial de Luis Díaz con el Bayern Múnich estaría programado para el próximo 16 de agosto. Este sería en un escenario de alta exigencia: la final de la Supercopa de Alemania, donde el Bayern Múnich se enfrentará al Stuttgart, actual campeón de la Copa.

Este partido no solo marcaría el estreno de Díaz en una competición oficial con su nuevo club, sino que también le brindaría la oportunidad de disputar su primer título en tierras teutonas. La posibilidad de levantar un trofeo en su primer partido oficial con el Bayern subraya la magnitud de su llegada y el rol que se espera que desempeñe de inmediato.

