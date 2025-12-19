CANAL RCN
Tendencias

La imagen que confirma que Cristiano Ronaldo aún piensa en grande rumbo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo causó furor en Instagram y demuestra que sigue desafiando el paso del tiempo.

Cristiano Ronaldo
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
11:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una sola imagen bastó para desatar una nueva ola de reacciones en redes sociales. Cristiano Ronaldo volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital tras compartir una fotografía que rápidamente se hizo viral y que reforzó una idea que muchos repiten desde hace años: el portugués sigue desafiando el paso del tiempo.

¡Confirmado! Cristiano Ronaldo estará en la película 'Rápidos y Furiosos 11'
RELACIONADO

¡Confirmado! Cristiano Ronaldo estará en la película 'Rápidos y Furiosos 11'

La publicación, difundida en su cuenta oficial de Instagram, provocó miles de comentarios y reacciones en cuestión de minutos.

Lejos de tratarse de una simple imagen casual, la fotografía expone el estricto cuidado físico del delantero, quien continúa siendo referente de disciplina y constancia en la élite del fútbol mundial.

A pocos meses de cumplir 41 años, el capitán de Portugal demuestra que su carrera aún no está cerca del final, al menos desde el punto de vista físico y competitivo.

Imagen de Cristiano Ronaldo es viral en las redes

La fotografía compartida por Cristiano Ronaldo dejó en evidencia un estado atlético que muchos jugadores no logran ni siquiera en el punto más alto de sus carreras.

La definición muscular y la ausencia de grasa corporal llamaron la atención de fanáticos, especialistas y colegas, quienes no tardaron en destacar su nivel de exigencia personal.

Más allá del impacto visual, la imagen reavivó el debate sobre la longevidad deportiva del exjugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus, que hoy sigue siendo determinante en cada equipo que integra.

“Fúnenme si quieren”: La Liendra provocó críticas por su fanatismo por Cristiano Ronaldo ante Colombia
RELACIONADO

“Fúnenme si quieren”: La Liendra provocó críticas por su fanatismo por Cristiano Ronaldo ante Colombia

Para muchos, la publicación es una señal clara de que el portugués continúa comprometido con mantenerse en la élite, incluso en una etapa en la que otros futbolistas ya han optado por el retiro.

Cristiano Ronaldo y el Mundial 2026 en el horizonte

El gran objetivo que parece marcar el rumbo de Cristiano Ronaldo es el Mundial de 2026, torneo que podría convertirse en su última gran cita internacional con la Selección de Portugal.

Su preparación diaria, reflejada tanto en su rendimiento deportivo como en su condición física, apunta a llegar en óptimas condiciones a esa competencia.

Los números respaldan esa ambición. En la actual temporada, el delantero suma 11 goles y dos asistencias en 12 partidos, cifras que confirman que su impacto en el campo sigue siendo decisivo.

Su influencia va más allá del marcador: liderazgo, experiencia y mentalidad competitiva continúan siendo sellos distintivos de su juego.

Mientras algunos se preguntan hasta cuándo podrá mantenerse a este nivel, Cristiano Ronaldo parece responder con hechos.

Cristiano Ronaldo hace historia: el primer futbolista en alcanzar el estatus de billonario
RELACIONADO

Cristiano Ronaldo hace historia: el primer futbolista en alcanzar el estatus de billonario

Incluso ya hay quienes se atreven a imaginarlo más allá de 2026, con la mirada puesta en el Mundial de 2030, que se disputará en Portugal, España y Marruecos. Con él, cualquier escenario sigue siendo posible.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Grupo Firme regresa a Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas

Conciertos

Beéle rompe en llanto al recordar a su padre en su más reciente show en Bogotá

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 19 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Animales

Más de 220 animales afectados por atropellamiento en las vías de Cundinamarca este 2025

El más reciente informe reveló cuáles son los corredores viales con el mayor número de reportes y las especies más afectadas.

Mundial de fútbol

Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026

Esta sería la forma más económica para ver a la Selección Colombia en Ciudad de México, Guadalajara y Miami en el Mundial 2026.

Estados Unidos

Autoridades de EE. UU. identifican a un sospechoso por el tiroteo en la Universidad de Brown

Seguros

Menos filas y más respuestas: así está cambiando la forma de usar los seguros en Colombia

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas