Luis Díaz habló por primera vez de cómo era su relación con Diogo Jota

Luis Díaz vive un momento especial en su carrera. El delantero colombiano, recientemente campeón de la Supercopa de Alemania en su debut oficial con el Bayern Múnich, habló con ESPN sobre un episodio cargado de emociones: su relación con el portugués Diogo Jota durante su etapa en Liverpool y el homenaje que le rindió tras su lamentable fallecimiento.

Díaz, quien compartió vestuario con Jota por varias temporadas, no ocultó su nostalgia al recordar al delantero luso. En su primera entrevista tras conquistar su primer título en Alemania, el guajiro reveló que su festejo de gol estaba dedicado a su excompañero y amigo, un gesto que llevaba planeado desde hace tiempo.

Un homenaje lleno de afecto y recuerdos compartidos

“Fue especial para mí, fue un compañero grandioso conmigo. Hicimos una amistad increíble, mi familia con la suya se llevaban muy bien. Lo recordaremos muchísimo. Dejó una gran familia, fue un gran esposo, un gran compañero y siempre va a vivir en la memoria de nosotros. Poder dedicarle el gol fue algo lindo, tenía siempre pensado en hacerlo y qué bueno que se dio de esa manera”, expresó Díaz, conmovido por la partida del atacante portugués.

Este homenaje, realizado tras marcar en su debut con el Bayern Múnich, refleja la huella humana que dejan las relaciones dentro del fútbol, más allá de los títulos y la competencia. Para Díaz, Jota fue mucho más que un colega: un amigo cercano y una presencia que seguirá acompañándolo en cada paso de su carrera.

Nuevo comienzo en Alemania y sueños de Mundial

Sobre su llegada al Bayern Múnich, Díaz se mostró motivado por iniciar con pie derecho: “Estoy muy feliz porque fue mi primer partido oficial, mi primer gol y mi primer título. Era lo que soñaba: llegar acá y cosechar grandes cosas, dar lo mejor de mí y empezar la temporada de esta manera”.

RELACIONADO Luis Díaz recibió gran noticia después de su debut oficial con el Bayern Múnich

Además, el extremo colombiano confesó su ilusión por disputar su primer Mundial con la Selección Colombia en 2026: “Es un sueño increíble. Solo pensarlo ya llena de expectativa. Sé que lo voy a conseguir”, aseguró, dejando claro que su ambición deportiva sigue intacta.