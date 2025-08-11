¡Qué locura, Luis Fernando Díaz! Video del terrible GOLAZO que hizo con el Bayern Múnich vs. Unión Berlín

Luis Díaz se sigue destacando como uno de los mejores jugadores del Bayern Múnich en la presente temporada.

En la mañana de este sábado 8 de noviembre, Vincent Kompany lo eligió como uno de los titulares para enfrentar a Unión Berlín, en condición de visitante, y el extremo colombiano anotó un verdadero golazo para empatar el partido.

Unión Berlín, tras un tiro de esquina en el que hubo una floja respuesta de Neuer, abrió el marcador al minuto 27 por intermedio de Danilho Doekhi.

Sin embargo, Luis Díaz se inventó una genialidad al minuto 38 para volver a poner el partido 'en tablas' y evitar que el Bayern Múnich se fuera al descanso perdiendo.

En video: este fue el golazo que Luis Díaz con el Bayern Múnich vs. Unión Berlín, en Bundesliga

Sobre el minuto 38 del partido contra el Unión Berlín, el Bayern Múnich envió un centre pasado desde el costado derecho y Luis Díaz lo recepcionó en la otra banda, cerca del área.

El habilidoso extremo de la Selección Colombia pisó la pelota, se juntó con Stanisic y el lateral le devolvió una pared muy larga e, incluso, se lamentó por la fuerza con la que hizo el pase.

Sin embargo, Luis Díaz se barrió para impedir que la pelota se desbordara en la línea de fondo, dejó en el camino al defensa que llegó a marcarlo y, sin ángulo de remate, sacó un 'bombazo' que sorprendió al arquero Frederik Rønnow e infló la red.

El gol hecho por el guajiro fue tan impresionante que Stanisic se llevó las manos a la cabeza apenas la pelota ingresó y quedó totalmente sorprendido.

Vea el video aquí:

En desarrollo...