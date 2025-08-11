¡Toda Alemania está maravillada con el nuevo GOLAZO de Luis Díaz vs. Unión Berlín! Así reaccionó la prensa

Luis Díaz volvió a ser una de las grandes figuras del Bayern Múnich en el más reciente partido.

Los dirigidos por Vincent Kompany se midieron ante el Unión Berlín, en condición de visitante, a partir de las 9:30 de la mañana de este 8 de noviembre de 2025, y empataron 2-2.

Cuando el Bayern Múnich se encontraba perdiendo 1-0 en el primer tiempo, Luis Díaz se inventó una genialidad al minuto 38 y empató el partido.

El extremo de la Selección Colombia hizo una pared con Stanisic, pero el lateral le devolvió un pase muy largo. Sin embargo, Luis Díaz se barrió para impedir que el balón saliera, dribló al defensa que llegó a marcarlo y, a pesar de no tener ángulo de remate, sacó un 'derechazo' que significó el 1-1 parcial.

Luego del gol, Stanisic se llevó las manos a la cabeza y Harry Kane también hizo gestos de que lo hecho por Luis Díaz fue una locura.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos maravillados, sino que la prensa alemana también llenó de elogios al jugador de la Selección Colombia.

Así reaccionó la prensa alemana tras el golazo de Luis Díaz en el partido entre Bayern Múnich vs. Unión Berlín

'Bild', el importante periódico alemán, registró el golazo de Luis Díaz de inmediato y lo catalogó como un toque de 'magia'.

"Todo el mundo habla de Díaz porque marca goles fantásticos", precisó el importante medio.

"La magia de Díaz. El Bayern empata con una increíble jugada individual. Díaz se desliza en el área del Unión, evitando que el balón salga, deja atrás a Haberer con un giro inteligente y dispara al ángulo más lejano desde un ángulo casi imposible", complementó Bild.

Mientras tanto, en T-Online, otro de los medios alemanes, catalogaron el gol de Luis Díaz como 'sensacional'.

"Díaz, quien había acaparado la atención durante la semana con un doblete y una tarjeta roja contra el PSG, se redimió de forma espectacular. El colombiano controló el balón con un esfuerzo de todo el cuerpo justo antes de que saliera del campo, regateó a Janik Haberer y marcó un gol sensacional desde un ángulo cerrado", escribieron.

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga?

Luego del empate 2-2 vs. Unión Berlín, el Bayern Múnich de Luis Díaz tendrá que recuperarse vs. Friburgo, en la fecha 11 de la Bundesliga.

Ese partido será el sábado 22 de noviembre de 2025, a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia), en el Allianz Arena.