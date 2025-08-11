CANAL RCN
Deportes

¡Toda Alemania está maravillada con el nuevo GOLAZO de Luis Díaz vs. Unión Berlín! Así reaccionó la prensa

Luis Díaz anotó un golazo desde un ángulo casi imposible y toda la prensa alemana sigue aplaudiéndolo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
01:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz volvió a ser una de las grandes figuras del Bayern Múnich en el más reciente partido.

Los dirigidos por Vincent Kompany se midieron ante el Unión Berlín, en condición de visitante, a partir de las 9:30 de la mañana de este 8 de noviembre de 2025, y empataron 2-2.

¡Qué locura, Luis Fernando Díaz! Video del terrible GOLAZO que hizo con el Bayern Múnich vs. Unión Berlín
RELACIONADO

¡Qué locura, Luis Fernando Díaz! Video del terrible GOLAZO que hizo con el Bayern Múnich vs. Unión Berlín

Cuando el Bayern Múnich se encontraba perdiendo 1-0 en el primer tiempo, Luis Díaz se inventó una genialidad al minuto 38 y empató el partido.

El extremo de la Selección Colombia hizo una pared con Stanisic, pero el lateral le devolvió un pase muy largo. Sin embargo, Luis Díaz se barrió para impedir que el balón saliera, dribló al defensa que llegó a marcarlo y, a pesar de no tener ángulo de remate, sacó un 'derechazo' que significó el 1-1 parcial.

Luego del gol, Stanisic se llevó las manos a la cabeza y Harry Kane también hizo gestos de que lo hecho por Luis Díaz fue una locura.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos maravillados, sino que la prensa alemana también llenó de elogios al jugador de la Selección Colombia.

Así reaccionó la prensa alemana tras el golazo de Luis Díaz en el partido entre Bayern Múnich vs. Unión Berlín

'Bild', el importante periódico alemán, registró el golazo de Luis Díaz de inmediato y lo catalogó como un toque de 'magia'.

"Todo el mundo habla de Díaz porque marca goles fantásticos", precisó el importante medio.

"La magia de Díaz. El Bayern empata con una increíble jugada individual. Díaz se desliza en el área del Unión, evitando que el balón salga, deja atrás a Haberer con un giro inteligente y dispara al ángulo más lejano desde un ángulo casi imposible", complementó Bild.

Mientras tanto, en T-Online, otro de los medios alemanes, catalogaron el gol de Luis Díaz como 'sensacional'.

"Díaz, quien había acaparado la atención durante la semana con un doblete y una tarjeta roja contra el PSG, se redimió de forma espectacular. El colombiano controló el balón con un esfuerzo de todo el cuerpo justo antes de que saliera del campo, regateó a Janik Haberer y marcó un gol sensacional desde un ángulo cerrado", escribieron.

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga?

Luego del empate 2-2 vs. Unión Berlín, el Bayern Múnich de Luis Díaz tendrá que recuperarse vs. Friburgo, en la fecha 11 de la Bundesliga.

Bayern Múnich tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO con Luis Díaz justo antes del partido vs. Unión Berlín: ya es OFICIAL
RELACIONADO

Bayern Múnich tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO con Luis Díaz justo antes del partido vs. Unión Berlín: ya es OFICIAL

Ese partido será el sábado 22 de noviembre de 2025, a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia), en el Allianz Arena.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

¿Mackalister Silva se va de Millonarios tras la eliminación en la Liga BetPlay II 2025? Él mismo respondió sin filtros

Fútbol internacional

¿Quedó definido el Puskás? VIDEO del GOLAZO que se marcó de arco a arco en Uruguay

Luis Díaz

¡Qué locura, Luis Fernando Díaz! Video del terrible GOLAZO que hizo con el Bayern Múnich vs. Unión Berlín

Otras Noticias

Centro Democrático

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia respaldan a Gabriel Vallejo tras carta de Miguel Uribe Londoño

Las precandidatas presidenciales expresaron su apoyo al director del Centro Democrático y llaman a los militantes a unirse.

Venezuela

Mhoni Vidente hizo shockeante predicción sobre Nicolás Maduro y Venezuela: ¿qué pasará?

La astróloga indicó que, según su análisis, noviembre será definitivo para el futuro de Venezuela y su actual presidente.

Enfermedades

Más de 220.000 menores en Bogotá aún no han recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano

Artistas

Luto en la televisión: murió importante actriz que participó en El Chavo del 8

Dian

Dian y un remate de bienes en Colombia: hay propiedades desde los $10 millones