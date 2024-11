Luis Díaz igualó la gesta del 'Tino' Asprilla: vea su triplete en Champions League

Este martes 5 de noviembre, Liverpool 'aplastó' al Bayer Leverkusen en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League 2024/25. Los dirigidos por Arne Slot brillaron en el segundo tiempo y se impusieron por 4-0 para reclamar su cuarto triunfo consecutivo, el cual les permitió llegar a la parte más alta de la tabla de posiciones. Luis Díaz tuvo una noche histórica en Merseyside y se convirtió en el segundo colombiano en anotar un triplete en la 'Orejona'.

Los 'reds' llegaron a este duelo con un puntaje perfecto, tras vencer a AC Milan (1-3), Bolonia (2-0) y RB Leipzig (1-2). Pues bien, después de un primer tiempo discreto, lograron enderezar el camino para sumar 'de a tres'. Al minuto 42', los de Xabi Alonso le dieron un susto a la afición local. Edmond Tapsoba habilitó a Edmond Tapsoba, quien le ganó la posición a Konstantinos Tsimikas y venció el arco custodiado por Caoimhin Kelleher con un gran remate. Sin embargo, el árbitro anuló el gol por una mano previa.

Al minuto 61', Trent Alexander-Arnold le filtró un buen pase a Curtis Jones, quien vio al guajiro libre y le filtró una asistencia excepcional. Díaz Marulanda controló con maestría y le ganó el 'mano a mano' a Lukas Hradecky con una 'picada' estupenda. ¡Júbilo en territorio inglés! Liverpool no bajó el ritmo y dos minutos después amplió la ventaja luego de un centro de Mohamed Salah y un cabezazo de Cody Gakpo.

Al 83', el atacante egipcio recibió un pase de Alexis Mac Allister y envió un buen centro al área rival. Díaz se quitó de encima a Jonas Hofmann y definió entre las piernas de Tapsoba. Fiesta absoluta en Anfield.

Luis Díaz igualó al Tino Asprilla

El atacante nacido en Barrancas no se conformó y fue en busca de su triplete. Al 90+2', Darwin Núñez realizó una definición defectuosa y el balón rebotó en Piero Hincapié. La esférica le quedó a Díaz, quien hizo un 'no look' y la mandó al fondo de la red. Primer 'hat-trick' en la carrera de 'Lucho'.

Faustino Asprilla era el único colombiano con un triplete en esta competición de la UEFA. Recordemos que lo logró el 17 de septiembre de 1997, día en el que Newcastle venció 3-2 a Barcelona, de Louis van Gaal.

