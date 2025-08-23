Así fue el debut de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Bundesliga: brilló con gol, asistencias y velocidad

El Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular, debutó el pasado 22 de agosto de 2025 en la Bundesliga. Su rival fue el Leipzig, en el Allianz Arena.

Los dirigidos por Vincent Kompany fueron absolutamente superiores desde los primeros minutos de juego y vencieron a su rival 6-0. Los goles fueron de Michael Olise (27' y 42'), Luis Díaz (32') y Harry Kane (64', 74' y 77').

En esta primera oportunidad en la Bundesliga, Luis Díaz, el destacado extremo guajiro de la Selección Colombia, fue uno de los jugadores más destacados del partido y no solo brilló con su acostumbrada capacidad para enloquecer a los defensas con su velocidad, regate y picardía, sino que fue determinante en tres de las seis anotaciones.

De esa manera, en Alemania se continúa hablando maravillas de él y se siguen convenciendo de que ficharon a uno de los mejores jugadores del mundo y que será determinante para ayudarles a conseguir los objetivos de la temporada.

En video: estas son las jugadas con las que Luis Díaz brilló en el Bayern Múnich vs. Leipzig, en el debut en la Bundesliga

En el minuto 31 del partido vs. Leipzig, Luis Díaz apareció de frente al arco, recibió una asistencia de Michael Olise de taco, ingresó al área y desenfundó un derechazo que se acomodó en el ángulo de la mano izquierda del arquero rival.

Más adelante, en el minuto 63, Luis Díaz recibió el balón sobre la banda izquierda, comenzó a encarar a los defensas hasta ingresar al área, esperó a que Harry Kane le pasara por detrás y se la entregó para que el delantero enganchara con la categoría que lo caracteriza y decretara el 4-0.

Y, finalmente, en el minuto 73, Pavlović se asoció con Luis Díaz, el extremo guajiro le hizo un taco de primera a Harry Kane y el ariete se perfiló, remató de media distancia y volvió a encontrarse con la red.

Luis Díaz reaccionó a su debut con el Bayern Múnich en la Bundesliga

Luego de su estelar actuación en el Bayern Múnich vs. Leipzig, Luis Díaz apareció en las redes sociales este 23 de agosto de 2025 y elogió el triunfo conseguido.

"Una noche inolvidable en el Allianz", escribió el jugador de la Selección Colombia en su Instagram.