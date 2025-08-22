CANAL RCN
¡Golazo de Luis Díaz! Magia colombiana con el Bayern Múnich vs. Leipzig: vea la anotación

Luis Díaz anotó un golazo con el Bayern Múnich. El colombiano puso su lleno para poner a ganar a su club frente a Leipzig.

Golazo Luis Díaz con Bayern.
agosto 22 de 2025
02:14 p. m.
En un debut de ensueño, Luis Díaz no tardó en dejar su huella en la Bundesliga. El guajiro celebró con el Bayern Múnich.

El talentoso colombiano apareció en el minuto 32 para marcar el segundo gol del Bayern Múnich demostrando su capacidad goleadora.

Luis Díaz se vistió de gala para anotar golazo con Bayern Múnich

El Allianz Arena se vistió de gala para el inicio de la Bundesliga 2025-26, y el Bayern Múnich no decepcionó a su afición. El campeón alemán recibió al RB Leipzig en un partido que, desde el pitazo inicial, mostró el poderío ofensivo de los locales.

El equipo dirigido por Vincent Kompany impuso su ritmo y dominó las acciones, dejando en claro que está listo para defender su título en la presente temporada.

La victoria no solo representa un excelente arranque en la liga, sino también un mensaje claro a sus rivales sobre sus ambiciones.

Noche de ensueño para Luis Díaz con Bayern Múnich

Luis Díaz se estrenó de manera espectacular con un golazo en la Bundesliga, sellando el segundo tanto del compromiso para el Bayern Múnich. El colombiano apareció en el minuto 32 con una potente y precisa definición dentro del área, robándose todas las miradas a pesar de que el primer tanto del partido fue obra de Michael Olise.

Tras una excelente jugada de conjunto y una serie de pases precisos, Luis Díaz se encontró con el balón dentro del área. Con un potente derechazo, el colombiano elevó la pelota por encima del portero, enviándola al fondo de la red con un toque de gran habilidad. ¡Un auténtico golazo!

Con su notable velocidad y habilidad para desequilibrar en el uno contra uno, el jugador colombiano dejó una excelente impresión en su primer encuentro. El club bávaro tiene grandes expectativas de que su incorporación se convierta en una pieza fundamental para los desafíos tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

