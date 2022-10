Klopp y sus contundentes declaraciones sobre la actualidad de Luis Díaz

El Liverpool (8º, 16 puntos) se clasificó para octavos de final de la Champions el miércoles, con un triunfo amplio en Ámsterdam ante el Ajax. Ahora su misión es olvidar el tropiezo sufrido en Nottingham (derrota 1-0) y con ese objetivo se enfrentan el sábado al Leeds United (18º) del estadounidense Jesse Marsch, cuyo futuro parece muy en el aire en caso de un mal resultado.

Sin embargo, los ‘Reds’ han sido golpeados por las lesiones de varios de sus jugadores importantes, entre ellos Luis Díaz, quien se lesionó en el encuentro contra el Arsenal en la Premier League y ya se ha perdido cinco encuentros.

Por esa razón, previo al encuentro contra el Leeds de este fin de semana, el entrenador alemán dio la actualización sobre el estadio de varios futbolistas.

"Con Jordan Henderson, tenemos que esperar un poco. Es un golpe, estaba un poco rígido ayer, solo recibió tratamiento ayer. Así que veremos cómo estará hoy. Espero que esté bien, para ser honesto".

Sin embargo, el técnico alemán fue contundente sobre la actualidad del colombiano Luis Díaz y su recuperación.

"Thiago ha vuelto. Naby todavía no. Joel no volverá, está aquí entrenando, pero en rehabilitación. No tienes que preguntar por Diogo por un tiempo y no por Luis por un tiempo"

Luis Díaz y la actualidad sobre su recuperación

El futbolista que se lesionó el 9 de octubre se encuentra actualmente en Barranquilla, así lo dio a conocer El Heraldo, quien agregó que la reaparición de Luis Díaz se dará después del Mundial de Catar 2022.

Aston Villa, durante la fecha del famoso Boxing Day, sería la fecha de la vuelta del colombiano a las canchas.