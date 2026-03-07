¡Colombia sigue siendo local en el Mundial y el himno retumbó con fuerza en Kansas!

La Selección Colombia juega su cuarto partido en la Copa del Mundo 2026 y regresa a una fase de eliminación directa luego de 8 años, tras la dolorosa eliminación ante Inglaterra en Rusia 2018. Tras esta larga espera, los hinchas no dejaron solo al equipo nacional, ahora en Norteamérica.

Tras teñir de amarillo las tribunas de los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Miami, ahora el turno es para el estadio de Kansas City, donde miles de colombianos llegaron, a pesar de lo difícil que es llegar hasta esta ciudad en Estados Unidos.

Así sonó el himno de Colombia en Kansas

Los futbolistas salieron al terreno de juego, tanto colombianos como ghaneses, quienes se prepararon para los actos protocolares. Cuando comenzaron a sonar las notas del himno nacional de la República de Colombia, la euforia no se hizo esperar.

Para entonar las estrofas de este símbolo patrio, tanto jugadores como hinchas se llevaron la mano al corazón y con el alma empezaron a cantar. Nuevamente retumbó el estadio entero, haciendo sentir local a Colombia una vez más, a pesar de los miles de kilómetros de distancia.

Se espera que sobre mediados del segundo tiempo, la FIFA comparta la cantidad exacta de hinchas que ingresaron al escenario deportivo para disfrutar del último partido de los dieciseisavos de final del Mundial.