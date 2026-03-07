CANAL RCN
Deportes Video

¡Colombia sigue siendo local en el Mundial y el himno retumbó con fuerza en Kansas!

La Selección Colombia vuelve a jugar una fase de eliminación directa en un Mundial y los hinchas colombianos hicieron sentir la presión a los ghaneses.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
08:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia juega su cuarto partido en la Copa del Mundo 2026 y regresa a una fase de eliminación directa luego de 8 años, tras la dolorosa eliminación ante Inglaterra en Rusia 2018. Tras esta larga espera, los hinchas no dejaron solo al equipo nacional, ahora en Norteamérica.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Ghana: VEA en directo el partido de dieciseisavos del Mundial 2026
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Ghana: VEA en directo el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Tras teñir de amarillo las tribunas de los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Miami, ahora el turno es para el estadio de Kansas City, donde miles de colombianos llegaron, a pesar de lo difícil que es llegar hasta esta ciudad en Estados Unidos.

Así sonó el himno de Colombia en Kansas

Los futbolistas salieron al terreno de juego, tanto colombianos como ghaneses, quienes se prepararon para los actos protocolares. Cuando comenzaron a sonar las notas del himno nacional de la República de Colombia, la euforia no se hizo esperar.

Para entonar las estrofas de este símbolo patrio, tanto jugadores como hinchas se llevaron la mano al corazón y con el alma empezaron a cantar. Nuevamente retumbó el estadio entero, haciendo sentir local a Colombia una vez más, a pesar de los miles de kilómetros de distancia.

Se espera que sobre mediados del segundo tiempo, la FIFA comparta la cantidad exacta de hinchas que ingresaron al escenario deportivo para disfrutar del último partido de los dieciseisavos de final del Mundial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Argentina

Argentina sufrió más de la cuenta contra Cabo Verde, pero logró avanzar: vea los goles

Mundial de fútbol

¡Golazo de Cabo Verde! López Cabral clavó un misil al ángulo y silenció a Argentina

Selección de Argentina

Gol de Argentina en el tiempo extra, pero Cabo Verde no se rinde

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Delimitación exprés del páramo de Santurbán genera desobediencia civil pacífica en Soto Norte

Las comunidades asentadas históricamente en la zona advierten que el Gobierno no ha garantizado una participación ciudadana real.

Venezuela

VIDEO | El regalo de Cristiano Ronaldo a niño que perdió una pierna en la tragedia de Venezuela y buscaba su barajita

Tras perder a su familia y sufrir la amputación de una pierna durante los terremotos, Andrés Mieles conmovió a millones al pedir únicamente la figurita de Cristiano Ronaldo.

OMS

OMS alertó sobre la falsificación de medicamento empleado para trastornos y cánceres

Venezuela

Bad Bunny envió miles de libras en ayudas para los afectados en Venezuela: Delcy Rodríguez agradeció

Educación

Cambio en los colegios tras decreto del Gobierno Petro: tendrán una nueva materia obligatoria