¡GOLAZO de Colombia! Jhon Arias abre el marcador ante Ghana tras asistencia de Luis Suárez

La Selección Colombia encontró la recompensa a su insistencia y abrió el marcador frente a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Jhon Arias apareció al minuto 14' para poner el 1-0 parcial con una gran definición, luego de una asistencia de Luis Suárez, quien ingresó al compromiso tras la lesión de Jhon Córdoba.

El inicio del partido no fue sencillo para el equipo de Néstor Lorenzo. Ghana generó la primera opción clara de gol y puso en aprietos a la defensa colombiana. Además, la temprana salida de Córdoba obligó al cuerpo técnico a modificar el plan inicial, pero el cambio terminó dando resultados casi de inmediato.

Jhon Arias aprovechó la asistencia de Luis Suárez

La jugada del gol nació por el costado derecho. Luis Suárez, que apenas llevaba algunos minutos en el campo, desbordó con velocidad y envió un pase preciso para Jhon Arias.

El atacante del Palmeiras controló con tranquilidad y sacó un remate cruzado al palo derecho del arquero africano, que no pudo hacer nada para evitar el 1-0 de Colombia.

La anotación desató la celebración de los miles de aficionados colombianos presentes en el estadio y confirmó el buen momento que atraviesa Arias, uno de los futbolistas más destacados de la Tricolor durante el Mundial 2026.

Colombia toma ventaja y sueña con los octavos de final

El gol cambió el desarrollo del encuentro. Después de unos primeros minutos de incertidumbre, Colombia ganó confianza, comenzó a controlar la posesión y encontró más espacios para atacar.

La asistencia de Luis Suárez también fue un alivio para Néstor Lorenzo, ya que el delantero respondió de inmediato tras ingresar por la lesión de Jhon Córdoba, una baja que generó preocupación en el banco colombiano.

De mantenerse este resultado, Colombia asegurará su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde ya espera Suiza, selección que eliminó a Argelia en la ronda anterior.