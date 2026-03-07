CANAL RCN
Internacional

Activista que se prendió fuego frente a la ONU en Nueva York perdió la vida

El hombre y sus motivaciones fueron reveladas por un integrante del movimiento al que pertenecía.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

julio 03 de 2026
09:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un trágico incidente se registró en inmediaciones de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, luego de que un hombre perdiera la vida tras prenderse fuego en plena vía pública.

El hecho provocó una inmediata reacción de la organización internacional, cuyo secretario general, António Guterres, se declaró "consternado por este trágico y terrible" suceso, a través de un comunicado emitido por su portavoz, en el que además extendió sus condolencias a los familiares de la víctima.

Falleció Gustavo Gallón, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas
RELACIONADO

Falleció Gustavo Gallón, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas

¿Qué se sabe sobre el incidente registrado frente a la sede de la ONU en Nueva York?

El hecho se registró en la noche del jueves, 2 de julio, en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 42. Según reportó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), las autoridades recibieron una llamada de alerta que advertía sobre el incidente. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Bellevue, el personal médico del centro asistencial declaró su deceso a causa de las heridas.

Aunque los investigadores policiales mantienen bajo reserva sus motivaciones y continúan con las indagaciones preliminares, diversas fuentes apuntan a un trasfondo político ligado al activismo internacional. De acuerdo con medios locales y agrupaciones afines, el fallecido protestaba a favor de los derechos del pueblo tibetano.

Por llevar una barba poco “poblada” funcionarios vinculados a la ONU fueron arrestados en Afganistán
RELACIONADO

Por llevar una barba poco “poblada” funcionarios vinculados a la ONU fueron arrestados en Afganistán

El activista ya fue identificado:

Desde la Campaña Internacional por Tíbet, su presidente, Tencho Gyatso, identificó al individuo como Lobga Rangzen y lo describió, en diálogo con la agencia de noticias AFP, como un "incansable defensor del Tíbet, que se dedicó a generar conciencia pacíficamente sobre la crisis de derechos humanos".

E indicó que la última acción que Rangzen realizó en vida fue una muestra de rechazo a la reciente legislación impulsada por China para "promover unidad étnica y progreso".

Esta normativa, según los argumentos de Pekín, tiene como finalidad consolidar una identidad nacional que resulte "compartida" por los diferentes grupos étnicos de la región.

No obstante, agrupaciones de derechos humanos y activistas en el extranjero sostienen una postura opuesta, denunciando que la ley persigue y degrada los derechos de minorías.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

VIDEO | El regalo de Cristiano Ronaldo a niño que perdió una pierna en la tragedia de Venezuela y buscaba su barajita

Ucrania

Dos millones de bajas militares ha dejado la guerra entre Rusia y Ucrania: CSIS

Venezuela

“Mantuve la calma”: Hernán Gil, sobreviviente al terremoto en Venezuela, habló de sus momentos bajo tierra

Otras Noticias

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 3 de julio de 2026

Se conocieron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 3 de julio. Descubra aquí el resultado exacto.

Medio ambiente

Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico ¿cómo ha avanzado Colombia en reducir su uso?

70% de las bolsas de plástico terminan en el medio ambiente, en donde tardan hasta 500 años en degradarse.

Mundial de fútbol

¡GOLAZO de Colombia! Jhon Arias abre el marcador ante Ghana tras asistencia de Luis Suárez

OMS

OMS alertó sobre la falsificación de medicamento empleado para trastornos y cánceres

Venezuela

Bad Bunny envió miles de libras en ayudas para los afectados en Venezuela: Delcy Rodríguez agradeció