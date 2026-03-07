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🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Ghana: siga en directo el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Siga EN VIVO el Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026. Conozca el minuto a minuto, las alineaciones, el horario y todas las emociones del partido de la Tricolor.

Sebastián Montañez

julio 03 de 2026
05:30 p. m.
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La Selección Colombiaafronta este viernes uno de sus partidos más importantes del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrenta a Ghana por los dieciseisavos de final, en un duelo de eliminación directa que se disputará en Kansas City y que entregará un cupo a los octavos, donde ya espera Suiza tras vencer a Argelia.

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La Tricolor llega a esta instancia con confianza, pero también con prudencia. Aunque su gran fase de grupos despertó elogios y algunos rivales la ubican entre las candidatas al título, dentro del plantel colombiano el mensaje es claro: ir partido a partido y no confiarse ante un rival africano que puede complicar con su velocidad y fortaleza física.

Colombia quiere confirmar su gran momento en el Mundial 2026

Colombia terminó como líder del Grupo K después de vencer 3-1 a Uzbekistán, superar 1-0 a la República Democrática del Congo y empatar 0-0 frente a Portugal, en un partido en el que fue ampliamente superior.

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El equipo nacional ha mostrado orden, intensidad y buen manejo del balón. Además, figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias atraviesan un momento destacado, lo que alimenta la ilusión de los hinchas colombianos.

Sin embargo, Lorenzo sabe que la fase de eliminación directa exige máxima concentración. Un error puede cambiar el rumbo del partido, por eso la Selección buscará imponer su estilo desde el inicio, con presión alta, posesión y ataques por las bandas.

Ghana, un rival incómodo dirigido por Carlos Queiroz

Ghana avanzó como uno de los mejores terceros y llega en crecimiento. Las "Estrellas Negras" son dirigidas por Carlos Queiroz, exentrenador de Colombia, quien conoce parte del entorno de la Tricolor y ha elogiado el nivel mostrado por el equipo cafetero.

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El conjunto africano intentará defender con orden y salir rápido al contragolpe, especialmente aprovechando los espacios que pueda dejar Colombia en campo rival. La batalla en el mediocampo será clave para definir el ritmo del compromiso.

El partido podrá verse desde las 6:00 de la tarde por el Canal RCN y todos sus canales disponibles. En Kansas City, la Selección contará con el respaldo de miles de hinchas que sueñan con ver a Colombia dar otro paso firme en el Mundial 2026.

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