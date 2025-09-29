Luis Díaz posterga sus clases para aprender alemán y reveló las razones

Uno de los puntos que más preocupaban a los seguidores de Luis Díaz en su llegada al fútbol alemán, era el tema del idioma, pues el colombiano todavía no domina el inglés y en el Bayern Múnich no hay ningún jugador hispanohablante.

Sin embargo, hay dos jugadores alemanes que hablan bien el español y que han ayudado a 'Lucho'. Se trata de Joshua Kimich y Serge Gnabry, a quien el extremo les agradeció mientras perfecciona la manera de comunicarse con sus demás compañeros.

Luis Díaz decidió no comenzar a aprender alemán

Aunque muchos esperaban que Luis Díaz comenzara de inmediato sus clases de alemán, el jugador aclaró que su plan es diferente. Su objetivo actual es fortalecer el inglés, idioma que le permite comunicarse con la mayoría de sus compañeros en el vestuario, comentó en diálogo con Bild.

Ahora mismo me estoy concentrando más en perfeccionar mi inglés para poder comunicarme aún mejor lo más rápido posible (...) Todo el equipo me está ayudando. El vestuario está unido, tranquilo y con los pies en la tierra. Es muy familiar. Eso, y la confianza que el entrenador me brindó desde el principio, fue muy importante para mi gran comienzo aquí en Múnich.

Adaptación deportiva y confianza en el ataque bávaro

Más allá del tema idiomático, la llegada de Luis Díaz al Bayern ha sido sobresaliente. En apenas ocho partidos oficiales, el extremo ha estado involucrado directamente en goles o asistencias cada 100 minutos, consolidándose como pieza esencial en el esquema de Vincent Kompany.

El colombiano no solo elogió la solidaridad ofensiva de sus compañeros, sino que también se rindió ante Harry Kane, a quien calificó como un jugador “brutal” por su capacidad de marcar, crear juego y hasta colaborar en defensa.