CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz posterga sus clases para aprender alemán y reveló las razones

La adaptación de Luis Díaz al fútbol alemán continuará su ritmo sin aprender la lengua local.

Luis Díaz Bayern
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
02:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uno de los puntos que más preocupaban a los seguidores de Luis Díaz en su llegada al fútbol alemán, era el tema del idioma, pues el colombiano todavía no domina el inglés y en el Bayern Múnich no hay ningún jugador hispanohablante.

Esposa de Luis Díaz lució botas que valen cerca de $10 millones y recibió comentarios
RELACIONADO

Esposa de Luis Díaz lució botas que valen cerca de $10 millones y recibió comentarios

Sin embargo, hay dos jugadores alemanes que hablan bien el español y que han ayudado a 'Lucho'. Se trata de Joshua Kimich y Serge Gnabry, a quien el extremo les agradeció mientras perfecciona la manera de comunicarse con sus demás compañeros.

Luis Díaz decidió no comenzar a aprender alemán

Aunque muchos esperaban que Luis Díaz comenzara de inmediato sus clases de alemán, el jugador aclaró que su plan es diferente. Su objetivo actual es fortalecer el inglés, idioma que le permite comunicarse con la mayoría de sus compañeros en el vestuario, comentó en diálogo con Bild.

Luis Díaz quiso terminar la polémica y se pronunció sobre si Bundesliga le quitó el gol o no
RELACIONADO

Luis Díaz quiso terminar la polémica y se pronunció sobre si Bundesliga le quitó el gol o no

Ahora mismo me estoy concentrando más en perfeccionar mi inglés para poder comunicarme aún mejor lo más rápido posible (...) Todo el equipo me está ayudando. El vestuario está unido, tranquilo y con los pies en la tierra. Es muy familiar. Eso, y la confianza que el entrenador me brindó desde el principio, fue muy importante para mi gran comienzo aquí en Múnich.

Adaptación deportiva y confianza en el ataque bávaro

Más allá del tema idiomático, la llegada de Luis Díaz al Bayern ha sido sobresaliente. En apenas ocho partidos oficiales, el extremo ha estado involucrado directamente en goles o asistencias cada 100 minutos, consolidándose como pieza esencial en el esquema de Vincent Kompany.

El colombiano no solo elogió la solidaridad ofensiva de sus compañeros, sino que también se rindió ante Harry Kane, a quien calificó como un jugador “brutal” por su capacidad de marcar, crear juego y hasta colaborar en defensa.

Desde mi época en el Liverpool, cuando aún estaba en el Tottenham, sabía que marcaba muchísimos goles. Pero cuando entrené con él por primera vez, pensé: '¡Este tipo es brutal!'. Lo hace todo: marca goles, define el juego e incluso defiende. Me sorprendió muchísimo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol Profesional Colombiano

Revelan el primer técnico que fue descartado para Santa Fe: "no viene"

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton tomó la “decisión más difícil de su vida” con la muerte de su bulldog Roscoe

Atlético Nacional

Jorman Campuzano invitó a Sebastián Villa a jugar en Atlético Nacional: hay reacciones

Otras Noticias

Gustavo Petro

Canciller de Colombia renunció a su visa tras decisión de EE. UU. contra Gustavo Petro: así lo anunció

La ministra de Relaciones Exteriores hizo el anunció en respaldo al presidente Gustavo Petro.

Aida Victoria Merlano

¿Habrá una segunda oportunidad entre Westcol y Aida Victoria Merlano? Esto dijo el streamer

Durante una entrevista con Yina Calderón, Westcol reveló si volvería tener un romance con Aida Victoria Merlano.

Temblor en Colombia

¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 29 de septiembre de 2025! Atento al reporte

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de septiembre de 2025

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos