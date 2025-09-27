CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz quiso terminar la polémica y se pronunció sobre si Bundesliga le quitó el gol o no

Luis Díaz se pronunció sobre la gran controversia de la decisión de la Bundesliga al darle el gol a su compañero y no a él.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
05:03 p. m.
El extremo colombiano Luis Díaz fue protagonista este sábado en la contundente victoria del Bayern Múnich frente al Werder Bremen por una nueva jornada de la Bundesliga. Aunque el equipo dirigido por Vincent Kompany se impuso con autoridad, la polémica surgió en el primer gol del encuentro, ya que la liga alemana decidió adjudicarlo al defensor Jonathan Tah, pese a que las imágenes mostraron que el balón tocó la rodilla del colombiano antes de ingresar a la portería.

Tras el pitazo final, Díaz atendió a los medios y dejó clara su postura. “Lo del compañero fue más intencional en lo que quiso hacer, hizo el gesto para poder marcar el gol. Después se encuentra con mi pie y eso sí no lo quería hacer. Fue gol y fue importante para irnos arriba en el resultado, estoy feliz por ayudar al equipo”, declaró el guajiro en zona mixta, restando importancia a la decisión estadística de la Bundesliga.

Mentalidad de equipo por encima de lo individual

El jugador, que ha tenido un inicio de temporada sobresaliente en Alemania, insistió en que su prioridad es contribuir al éxito colectivo. “Solo vengo a trabajar de buena manera, aportar mi granito de arena y estar mentalizado en lo que vengo a hacer. Si en conjunto se logran los objetivos, es perfecto”, afirmó en entrevista con ESPN. Con estas palabras, Díaz dejó en evidencia que no busca protagonismo individual y que su enfoque está en los títulos que el Bayern pueda conquistar a lo largo del curso.

Bayern Múnich, sólido en el arranque de temporada

La victoria frente al Bremen mantiene al club bávaro en los primeros lugares de la Bundesliga, consolidando el proyecto de Kompany en el banquillo. El próximo reto será mantener la regularidad y evitar distracciones externas, algo en lo que futbolistas como Luis Díaz juegan un papel clave. Con la humildad que lo caracteriza, el colombiano aseguró que mantener “los pies sobre la tierra” será vital para seguir sumando triunfos.

