Esposa de Luis Díaz lució botas que valen cerca de $10 millones y recibió comentarios

Geraldine Ponce, esposa del futbolista colombiano Luis Díaz, fue tendencia este fin de semana luego de publicar en sus redes sociales varias fotografías de su outfit para el más reciente partido del Bayern Múnich. En las imágenes se le vio en las tribunas del Allianz Arena luciendo un estilo elegante y moderno que llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en comentar algunos de los detalles más exclusivos de su vestimenta.

El conjunto, sencillo pero sofisticado, estuvo acompañado por accesorios de lujo que no pasaron desapercibidos. Geraldine optó por unas botas caña media con hebillas de la reconocida marca italiana Miu Miu, valoradas en 2.000 euros, es decir, un poco más de nueve millones de pesos colombianos. A esto le sumó un minibolso de la colección clásica de Louis Vuitton, que lleva el icónico monograma de la compañía y cuyo precio supera los ocho millones de pesos en el sitio oficial de la marca.

RELACIONADO Luis Díaz quiso terminar la polémica y se pronunció sobre si Bundesliga le quitó el gol o no

Lujo y estilo en la tribuna del Allianz Arena

Las imágenes publicadas rápidamente acumularon miles de reacciones y comentarios, algunos admirando el buen gusto de la pareja del futbolista, mientras otros destacaron el alto valor de los complementos. Geraldine, quien suele compartir momentos de su vida familiar y profesional en redes, ha construido una comunidad digital que sigue de cerca no solo el rendimiento de Luis Díaz en el campo, sino también su estilo de vida en Europa.

Apoyo incondicional a Luis Díaz

Más allá de la atención que generó su look, el gesto de acompañar a Luis Díaz en cada partido es visto como un respaldo incondicional en esta nueva etapa de su carrera en Alemania. El delantero guajiro atraviesa un gran momento con el Bayern, y el acompañamiento de su familia ha sido clave para su adaptación. La publicación de Geraldine no solo muestra moda, sino también el orgullo y apoyo hacia el futbolista, que sigue brillando en la Bundesliga.